Dünya Barut fıçısı gibi
AVRUPA

Barut fıçısı gibi

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında durumun barut fıçısına dönüştüğü ve bu durumun sürdürülemeyeceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sığınmacılar (Arşiv)
Sığınmacılar (Arşiv)

HİZMETLER YETERSİZ

Yunanistan’ın Midilli ve Sisam adaları ile Korinth kentinde sığınmacıların yaşadığı kampları ziyaret eden Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, kamplardaki durumun “barut fıçısı” gibi olduğunu dile getirdi. Kamplarda sağlık hizmetlerinin ve sıhhi tesislerin çok yetersiz olduğunu vurgulayan Mijatovic, “Bunun artık iltica başvurusunda bulunanların kayıt işlemi ile bir ilgisi yok” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM PARA DEĞİL

Mijatovic, Sisam’da bazı sığınmacı ailelerin ağaçları keserek kendilerine barınaklar inşa ettiklerini ve insanların yiyecek ve tuvalet kuyruğunda saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını kaydetti. “Burada tamamen bir hayatta kalma mücadelesi yaşanıyor” diyen Mijatovic, bir yandan Avrupa Birliği’nin (AB) mali yardımını övücü sözler sarf ederken, diğer yandan kamplarda yaşanan sıkıntıların sadece para ile çözülemeyeceğini belirtti.

Göçmenler için yeni önlemler

Göçmenler

Yunanistan’da, göçmenlerle ilgili yeni önlemler içeren yasa tasarısı parlamentoda onaylandı.

*Yeni kanun, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında, Türkiye’ye iadeleri hızlandıracak yeni bir iltica sistemi oluşturulması, düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesine yönelik kontrollerin sıklaştırılması, göçmenlerin tespiti için polis kontrollerinin yoğunlaştırılması, iltica işlemlerinin kısaltılması ve başvuruları reddedilenlerin temyiz başvurularıyla ilgili yerel idari mahkemelere karar yetkisi tanınması gibi hükümler içeriyor.

* Kanunda ayrıca, yeni yasal çerçeve kapsamında Ege adalarından 20 bin göçmenin anakarada oluşturulacak yeni kamplara taşınması, tutuldukları kamplarda yasa ve kurallara uymayan göçmenlerin iltica hakkından mahrum edilmesi ve iltica talebi reddedilen göçmenlerin geri gönderilebileceği “güvenli kaynak ülkeler” ve “güvenli üçüncü ülkeler” listesi oluşturulmasına ilişkin maddeler de yer alıyor.

Acil önlem çağrısı

  • Dunja Mijatovic
  • Yunan makamlarını, tüm bu insanların hayati ihtiyaçlarını karşılamak ve insan haklarını korumak için acil önlemler almaya çağıran İnsan Hakları Komiseri, AB ülkelerinin de sığınmacıların Yunanistan’dan diğer ülkelere dağıtılması için sorumluluk almaları ve çareler bulmaları gerektiğini ifade etti. Yunanistan’ın ada kamplarında 34 bin civarı mülteci yaşama mücadelesi veriyor.

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