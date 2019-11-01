Dünya ABden Türkiyeye mülteciler için 663 milyon euro
AVRUPA

AB’den Türkiye’ye mülteciler için 663 milyon euro

AB’den Türkiye’ye mülteciler için 663 milyon euro

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilere insani yardım olarak 663 milyon avro gönderdiğini duyurdu. Kaynağın Türk hükümetine değil, insani yardım örgütlerine aktarılacağı duyuruldu.

Haber Merkezi Diğer
Yaklaşık 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, halihazırda dünya üzerinde en fazla sığınmacı barındıran ülke konumunda.
Yaklaşık 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, halihazırda dünya üzerinde en fazla sığınmacı barındıran ülke konumunda.

AB ile Türkiye arasında 18 Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı kapsamında AB'nin taahhüt ettiği toplam 6 milyar euroluk mali kaynağın ödemeleri tamamlanmak üzere.

İşgal derseniz kapıları açarız
DÜNYA
İşgal derseniz kapıları açarız

Kaynak insani yardım örgütlerine aktarılacak

AB Komisyonu, mutabakat kapsamında 663 milyon euroluk kaynağın daha Türkiye'ye iletileceğini açıkladı. Mülteci mutabakatı kapsamında sağlanan desteğin sağlık ve eğitim sisteminde kullanılması öngörülüyor. AB Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu üyesi Hristos Stilianidis, söz konusu meblağın Türk hükümetine değil, bölgede faaliyet gösteren insani yardım örgütlerine aktarılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakti gelince kapılar açılır
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakti gelince kapılar açılır

Mutabakat kapsamında 2016-2017 yılları için öngörülen ilk 3 milyar euroluk dilimin ödemeleri tamamlanmış, 2018-2019 dönemi için öngörülen ikinci üç milyar euroluk dilimin de büyük bir bölümü proje bazlı olarak serbest bırakılmıştı.

Türkiye en fazla sığınmacı barındıran ülke

Komisyon'dan yapılan açıklamada ikinci dilimin 2 milyar 600 milyon euroyu aşkın bir bölümünün serbest bırakıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi aramızda merhametli olacağız, kuffara karşı da şiddetli olacağız, Suriye’de olduğu gibi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi aramızda merhametli olacağız, kuffara karşı da şiddetli olacağız, Suriye’de olduğu gibi
  • Türkiye, toprakları içinde yaşayan ve sayıları 4 milyona yaklaşan mülteciler için AB'den yapılan ödemelerin yetersiz olduğu eleştirisini sıklıkla tekrarlamış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtına sert tepki gösteren AB ülkelerini "kapıları açmakla" tehdit etmişti.

3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, halihazırda dünya üzerinde en fazla sığınmacı barındıran ülke konumunda.

Ortak devriye başladı

Ortak devriye başladı

Türk ve Rus askeri konvoylar devriye için sınırda buluşuyor.
Çitlere elektrik verelim

'Çitlere elektrik verelim'

​Yunan parlamenterden insanlık dışı talep.
İran devi Vanda fabrika kuracak

İran devi Van'da fabrika kuracak

Ortadoğu'nun en büyüğü ​200 milyon dolarlık yatırımla bin kişiyi istihdam edecek.
Yetim dostu cami

Yetim dostu cami

Kasap İlyas Camii'nde sıcacık bir iyilik hareketi.
İlkokul mezunu sahte dişçi yakalandı

İlkokul mezunu sahte dişçi yakalandı

Hasta kılığına giren polisler tarafından gözaltına alındı.
Kandil<br> SİHA'larla vuruldu

Kandil
SİHA'larla vuruldu

​Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kar geliyor

Kar geliyor

​Akşam saatlerinden itibaren yağması bekleniyor.
ABD petrolün<br>tazminatını öder

ABD petrolün
tazminatını öder

​Trump yönetimi, petroller için Suriye'ye yeniden asker gönderdi.
Çakara sıfır tolerans

Çakara sıfır tolerans

​Hakimi de savcısı da durduruldu.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Boğazlar<br>kesintisiz izlenecek

Boğazlar
kesintisiz izlenecek

Milli teknoloji sistemi 2 boğaza da yerleştirildi.
AB kesenin <br>ağzını açtı

AB kesenin
ağzını açtı

Brüksel, Suriyeli mülteciler için 663 milyon euro gönderiyor.
HDP'li başkan terörden gözaltında

HDP'li başkan terörden gözaltında

​Van'ın Saray ilçesinde belediye başkanı dahil 15 kişiye operasyon.
ABD'yi uyardık<br> davetimiz geçerli

ABD'yi uyardık
davetimiz geçerli

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye tepki.
Taraftarlardan çağrı

Taraftarlardan çağrı

​Siyah-beyazlılar Taslica'nın dönmesini istiyor.
Havada çatladı

Havada çatladı

Dünya genelinde 50 uçağın havalanması engellendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.