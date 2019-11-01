AB’den Türkiye’ye mülteciler için 663 milyon euro

Yaklaşık 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, halihazırda dünya üzerinde en fazla sığınmacı barındıran ülke konumunda.

AB ile Türkiye arasında 18 Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı kapsamında AB'nin taahhüt ettiği toplam 6 milyar euroluk mali kaynağın ödemeleri tamamlanmak üzere.

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Kaynak insani yardım örgütlerine aktarılacak

AB Komisyonu, mutabakat kapsamında 663 milyon euroluk kaynağın daha Türkiye'ye iletileceğini açıkladı. Mülteci mutabakatı kapsamında sağlanan desteğin sağlık ve eğitim sisteminde kullanılması öngörülüyor. AB Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu üyesi Hristos Stilianidis, söz konusu meblağın Türk hükümetine değil, bölgede faaliyet gösteren insani yardım örgütlerine aktarılacağını ifade etti.

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Mutabakat kapsamında 2016-2017 yılları için öngörülen ilk 3 milyar euroluk dilimin ödemeleri tamamlanmış, 2018-2019 dönemi için öngörülen ikinci üç milyar euroluk dilimin de büyük bir bölümü proje bazlı olarak serbest bırakılmıştı.

Türkiye en fazla sığınmacı barındıran ülke

Komisyon'dan yapılan açıklamada ikinci dilimin 2 milyar 600 milyon euroyu aşkın bir bölümünün serbest bırakıldığı kaydedildi.

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Türkiye, toprakları içinde yaşayan ve sayıları 4 milyona yaklaşan mülteciler için AB'den yapılan ödemelerin yetersiz olduğu eleştirisini sıklıkla tekrarlamış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtına sert tepki gösteren AB ülkelerini "kapıları açmakla" tehdit etmişti.

3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, halihazırda dünya üzerinde en fazla sığınmacı barındıran ülke konumunda.