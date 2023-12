Başhaham bir ‘sapık’

İşgalci güç İsrail'de siyasi yetkililer tahrif edilmiş dini kitaplar üzerinden katliamlarını meşrulaştırmaya çalışırken, Siyonist hahamlar da işgalci orduya adeta emir veriyor. Hastanelerin vurulmasına onay veren Siyonist hahamların, Gazze içindeki sivil nüfusun arasında giren İsrailli askerlerin her türlü işkence ve saldırılarına da yeşil ışık yakmasından endişe ediliyor. 2016 yılında İsrail ordusuna başhaham olarak atanan ve şu an tuğgeneral pozisyonunda görev yapan Amid Eyal Karim'in kirli sicili bu endişenin haklılığını ortaya koyuyor. Şu an işgalci orduda en üst rütbe korgenerallik.