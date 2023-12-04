|
Dünya

Vadedilmiş toprakları işgal edecek!

İsrail ordusunun Nahal Tugayı üssünün hahamı Amichai Friedman, askerlere hitaben, “Bu topraklar bizim. Hepsi. Gazze ve Lübnan dahil. Vadedilmiş Topraklar’ın tamamı bizim. Büyük çapta geri döneceğiz” dedi. Bu sözleri alkışlayan askerler “Gazze’yi fethet” sloganları attı. İsrail’in tahrif edilmiş dini metinlerindeki ‘Vadedilmiş Topraklar’ Türkiye’nin bir bölümünü de kapsıyor.

04:00 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:51 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Amichai Friedman.
Amichai Friedman.

Terör devleti İsrail'den tahrif edilmiş dini metinlerden destek alarak katliamları ve işgali meşrulaştırma çıkışı devam ediyor. İsrail ordusunun Nahal Tugayı askeri üssünün Hahamı Amichai Friedman, kasım ayında askerlere hitaben yaptığı konuşmada, Gazze ve Lübnan dahil sözde “Vadedilmiş Topraklar"ın İsrail’e ait olduğunu ileri sürdü. Askeri Haham Friedman, sosyal medyada yayılan konuşmasında, “Bu topraklar bizim. Hepsi. Gazze ve Lübnan dahil. Vadedilmiş Topraklar'ın tamamı bizim. Büyük çapta geri döneceğiz” ifadesini kullandı. Friedman’ın sözlerini alkışlayan askerlerden bazıları "Gazze'yi fethet" sloganları attı. Öte yandan yaptığı konuşma nedeniyle Friedman hakkında İsrail ordusu tarafından soruşturma açıldığı bildirildi.



#İsrail
#İşgal
#Soykırım
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SGK personel alımı yapılacak! Alım için kadrolar duyuruldu! İşte başvuru şartları...