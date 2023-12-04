Vadedilmiş toprakları işgal edecek!

Terör devleti İsrail'den tahrif edilmiş dini metinlerden destek alarak katliamları ve işgali meşrulaştırma çıkışı devam ediyor. İsrail ordusunun Nahal Tugayı askeri üssünün Hahamı Amichai Friedman, kasım ayında askerlere hitaben yaptığı konuşmada, Gazze ve Lübnan dahil sözde “Vadedilmiş Topraklar"ın İsrail’e ait olduğunu ileri sürdü. Askeri Haham Friedman, sosyal medyada yayılan konuşmasında, “Bu topraklar bizim. Hepsi. Gazze ve Lübnan dahil. Vadedilmiş Topraklar'ın tamamı bizim. Büyük çapta geri döneceğiz” ifadesini kullandı. Friedman’ın sözlerini alkışlayan askerlerden bazıları "Gazze'yi fethet" sloganları attı. Öte yandan yaptığı konuşma nedeniyle Friedman hakkında İsrail ordusu tarafından soruşturma açıldığı bildirildi.