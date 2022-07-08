Dünya Başkaları için 150 kez ehliyet sınavına girdi
AVRUPA

Başkaları için 150 kez ehliyet sınavına girdi

İngiltere'nin Lianelli bölgesinde yaşayan Inderjeet Kaur, diğer sürücü adayları için yaklaşık 150 teorik ve pratik sınava girdiği için sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkaları için 150 kez ehliyet sınavına girdi
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İngiltereli 29 yaşındaki Inderjeet Kaur, 2018 ve 2020 yılları arasında Swansea, Carmarthen, Birmingham ve Londra'da 150 kez ehliyet sınavına girdiğini itiraf etti.

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Mahkeme test merkezlerinde Kaur'un başka insanları taklit ettiğine dair şüphelerin arttığını ve polise haber verildiğini duydu. Sürücü ve Araç Standartları Dairesi'nden Caroline Hicks, sahtekarlıkla elde edilen testlerin iptal edilebileceğini söyleyerek şunları kaydetti:

"İnsanların yollarda doğru bilgi, beceri ve tutumla araç sürdüğünü tespit etmek için teori ve pratik testleri dolandırıcılıkla geçmek hayatları tehlikeye atıyor."

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