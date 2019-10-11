Batı basını PYD’nin muhabirlere yönelik saldırısı karşısında sessiz

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı.
Gazetecilerin bulunduğu binaya YPG'li teröristeler tarafından ikinci kez ateş açıldı. Kamışlı'daki teröristler tarafından hedef alınan bina boşaltıldı.
Başta Reuters olmak üzere BBC, CNN gibi batı medyasının muhabirlerinin de hedef alındığı o saldırıyı Türk basını duyurdu.
Ancak üzerinden saatler geçmesine rağmen söz konusu ajanslar ve medya kuruluşları, eli kanlı teröristlerin basın mensuplarını hedef alan saldırısına ilişkin tek satır bilgi geçmedi.