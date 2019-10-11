Dünya Batı basını PYDnin muhabirlere yönelik saldırısı karşısında sessiz
BARIŞ PINARI HAREKATI

Batı basını PYD’nin muhabirlere yönelik saldırısı karşısında sessiz

Barış Pınarı Harekatı’na karşı başlatılan kara propagandaya destek veren Batı basını, terör örgütü PYD’nin kendi muhabirlerini hedef aldığı Nusaybin’deki saldırıyla ilgili tek satır bilgi geçmedi.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Başta Reuters olmak üzere BBC, CNN gibi batı medyasının muhabirlerinin de hedef alındığı o saldırıyı Türk basını duyurdu.
Başta Reuters olmak üzere BBC, CNN gibi batı medyasının muhabirlerinin de hedef alındığı o saldırıyı Türk basını duyurdu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı.

AA

Gazetecilerin bulunduğu binaya YPG'li teröristeler tarafından ikinci kez ateş açıldı. Kamışlı'daki teröristler tarafından hedef alınan bina boşaltıldı.

PKK gazetecilerin olduğu restorana ateş açtı: 2 gazeteci yaralandı
DÜNYA
PKK gazetecilerin olduğu restorana ateş açtı: 2 gazeteci yaralandı

Başta Reuters olmak üzere BBC, CNN gibi batı medyasının muhabirlerinin de hedef alındığı o saldırıyı Türk basını duyurdu.

Ancak üzerinden saatler geçmesine rağmen söz konusu ajanslar ve medya kuruluşları, eli kanlı teröristlerin basın mensuplarını hedef alan saldırısına ilişkin tek satır bilgi geçmedi.

YPG/PKK'lı teröristler gazetecileri hedef aldı: Yaşanan panik kamerada
OYNAT 00:00
YPG/PKK'lı teröristler gazetecileri hedef aldı: Yaşanan panik kamerada
Kamışlı'dan Nusaybin'e yapılan saldırıda YPG'li teröristler gazetecileri hedef aldı. Keskin nişancı atışı sonrasında 2 gazeteci yaralandı. Saldırı sonrası yaşanan panik kameralara böyle yansıdı.

Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye yapılan saldırı kamerada
OYNAT 00:00
Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye yapılan saldırı kamerada
Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı. Saldırı anı kameraya böyle yansıdı.


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