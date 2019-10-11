PKK gazetecilerin olduğu restorana ateş açtı: 2 gazeteci yaralandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı’nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı.

OYNAT 00:00 Basın mensuplarının bulunduğu bölgeye yapılan saldırı kamerada Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı. Saldırı anı kameraya böyle yansıdı. BiP'te paylaş

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Barış Pınarı Harekatı’nın 3’üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı’da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi.

İHA Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG’liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

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Gazetecilerin bulunduğu binaya ikinci saldırı

Nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya YPG'li teröristeler tarafından ikinci kez ateş açıldı.

Güvenlik güçleri, ikinci saldırının ardından önlem alarak gazetecilerin binayı güvenli şekilde tahliye etmesi için çalışmalara başladı. Camların kırıldığı ve Kamışlı'daki teröristler tarafından hedef alınan bina şu an boşaltılıyor.