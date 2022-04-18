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Dünya Batı Şerianın Halil kentindeki olaylarda Filistinliler boğulma tehlikesi geçirdi
ORTADOĞU

Batı Şeria'nın Halil kentindeki olaylarda Filistinliler boğulma tehlikesi geçirdi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde İsrail ordusunun müdahalesi sonucu çıkan olaylarda iki Filistinli yaralandı, onlarca kişi boğulma tehlikesi yaşadı.

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Haber Merkezi AA
Batı Şerianın Halil kentindeki olaylarda Filistinlilerden yaralananlar oldu
Batı Şeria'nın Halil kentindeki olaylarda Filistinlilerden yaralananlar oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, güneydeki Halil kentindeki eş-Şelale Caddesi'nde yaşanan olaylar sırasında bir kişi İsrail ordusundan açılan ateş sonucu, bir kişi gayrimeşru Yahudi yerleşimcilerce darp edilerek yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında İsrail ordusu tarafından kullanılan göz yaşartıcı gaz nedeniyle de onlarca Filistinli boğulma tehlikesi atlattı.

Bölgede, "17 Nisan Esirler Günü" etkinlikleri çerçevesinde "Esirler Kulübü", "Esir İşleri Kurulu" ve kentteki birçok ulusal grup tarafından dayanışma gösterisi düzenlenmesi için çağrı yapılmış ve Halil kenti merkezindeki Bab ez-Zaviye bölgesinde yürüyüş düzenlenmişti.

İsrail hapishanelerinde 22'si kanser, 600'ü çeşitli hastalıklardan muzdarip 4 bin 450 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" ilan etti. Filistinliler, her yıl 17 Nisan'da düzenledikleri etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.

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