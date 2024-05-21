|
Özgün

AÖF bahar dönemi final sınavları bu hafta gerçekleşecek! AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2024

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. AÖF final sınavı için sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine sunuldu. Peki, 2024 AÖF final sınavı ne zaman, sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır? İşte Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

15:38 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
AÖF sınav giriş belgesi
AÖF sınav giriş belgesi

Açıköğretim Fakültesi sınavları için geri sayım başladı. Final sınavlarına kısa süre kala, sınava katılacak AÖF öğrencileri arama motorlarında 'AÖF sınav yeri nasıl öğrenilir, giriş belgesi nasıl alınır?' sorgulamaları yapıyor. İki gün boyunca yapılacak olan sınavlara giriş belgelerinin adayların erişimine açılmasıyla birlikte tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN 2024?

AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak. AÖF yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF sınav yerleri açıklandı. AÖF bahar dönemi final sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş yerlerine AÖF’ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra ‘Öğrenci Girişi’ sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde ‘Sınav İşlemleri’ kategorisinin altında ‘Sınav Giriş Belgesi’ sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan ‘Yazdır’ butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.



#aöf
#aöf sınav giriş
#aöf sınav yeri
#açık öğretim fakültesi
#anadolu üniversitesi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tevbe Suresi son iki ayeti meali okunuşu