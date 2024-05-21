Açıköğretim Fakültesi sınavları için geri sayım başladı. Final sınavlarına kısa süre kala, sınava katılacak AÖF öğrencileri arama motorlarında 'AÖF sınav yeri nasıl öğrenilir, giriş belgesi nasıl alınır?' sorgulamaları yapıyor. İki gün boyunca yapılacak olan sınavlara giriş belgelerinin adayların erişimine açılmasıyla birlikte tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

AÖF sınav yerleri açıklandı. AÖF bahar dönemi final sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş yerlerine AÖF’ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra ‘Öğrenci Girişi’ sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde ‘Sınav İşlemleri’ kategorisinin altında ‘Sınav Giriş Belgesi’ sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan ‘Yazdır’ butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.