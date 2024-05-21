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ATA AÖF sınav giriş belgesi 2024 yayınlandı mı, nereden alınır? ATA AÖF Yarıyıl sonu (Final) sınavı giriş yeri sorgulama

ATA AÖF tarafından yapılan açıklamayla 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınav takvimi paylaşıldı. Atatürk Üniversitesi sınav takvimine göre, ATA AÖF bahar dönemi final sınavı haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Peki, ATA AÖF final sınavı giriş belgesi 2024 yayınlandı mı, nereden alınır? ATA AÖF Yarıyıl sonu (Final) sınavı giriş yeri sorgulama ekranı...

13:59 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
ATA AÖF sınav giriş belgesi
ATA AÖF sınav giriş belgesi

Atatürk Üniversitesi'ne bağlı ATA AÖF bahar dönemi final sınavları haziran ayında yapılacak. Sınav tarihine kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF final sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

ATA AÖF final sınavı giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Ancak bundan önceki dönemlerde sınav giriş belgeleri sınavdan yaklaşık bir hafta 10 gün öncesinde yayınlanıyor. Final sınavlarının 1-2 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceği göz önüne alındığında sınav giriş belgelerinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ALINACAK?

Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu tr adresin üzerinden alınabilecek.

Sınava girerken adayların yanında OBS üzerinden alacağı Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurması gerekiyor.



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