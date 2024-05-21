Atatürk Üniversitesi'ne bağlı ATA AÖF bahar dönemi final sınavları haziran ayında yapılacak. Sınav tarihine kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF final sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

ATA AÖF final sınavı giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Ancak bundan önceki dönemlerde sınav giriş belgeleri sınavdan yaklaşık bir hafta 10 gün öncesinde yayınlanıyor. Final sınavlarının 1-2 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceği göz önüne alındığında sınav giriş belgelerinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ALINACAK?

Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu tr adresin üzerinden alınabilecek.

Sınava girerken adayların yanında OBS üzerinden alacağı Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurması gerekiyor.







