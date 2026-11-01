SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 YILI 3. DÖNEM ATAMA KURASI: Münhal kadrolar belli oldu! İşte başvuru tarihleri, şartları ve EKİP tercih ekranı

Eczacılar için iki ayrı yerleştirme yapılacak

Eczacı unvanlı adaylar için birinci ve ikinci yerleştirme olmak üzere iki ayrı işlem uygulanacak. Diğer unvan ve branşlar yalnızca ikinci yerleştirmeye katılacak.





Birinci yerleştirme, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için belirlenen yabancı dil ve lisansüstü eğitim koşullarını sağlayan eczacıları kapsayacak. Bu adaylardan şu belgeler istenecek:





- İngilizce YDS’den veya ÖSYM’nin eş değer kabul ettiği sınavlardan en az 60 puan alındığını gösteren belge.

- Eczacılık fakültelerinin Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Toksikoloji veya Analitik Kimya alanlarında yüksek lisans ya da doktora tamamlandığını gösteren belge.

Koşulları sağlayan eczacılar, isterlerse her iki yerleştirme için de tercih yapabilecek. Birinci yerleştirmede en fazla bir, ikinci yerleştirmede en fazla 10 tercih hakkı bulunacak; birinci yerleştirmede genel kura seçeneği olmayacak.





Birinci yerleştirmede yerleşenler ikinci yerleştirmeye alınmayacak. Yerleşemeyenler ise ikinci yerleştirme için tercih yapmış olmaları hâlinde bu aşamaya katılabilecek.