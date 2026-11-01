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Maaş ve kira hesapları için beklenen veri: TÜİK Ekim 2026 enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Maaş ve kira hesapları için beklenen veri: TÜİK Ekim 2026 enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

18:47, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 18:47, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Maaş ve kira hesapları için beklenen veri: TÜİK Ekim 2026 enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ekim ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Memur ve emekli maaş zamları ile kira artış hesaplamaları açısından takip edilen veriler milyonların gündemindeki ilk sıralarda yer alıyor. Aylık ve yıllık bazda beklentilerin netleştiği enflasyon oranlarında resmi rakamlar için TÜİK'in açıklamaları takip edilecek. Peki ekim 2026 enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte piyasaların yakından takip ettiği veriler...

Ekim ayı enflasyon rakamları, TÜİK tarafından 3 Kasım Salı günü saat 10.00’da açıklanacak. TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ekim ayına ilişkin aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,11’e yükseldi.

Ekim ayı enflasyon rakamları, TÜİK tarafından 3 Kasım Salı günü saat 10.00’da açıklanacak. TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ekim ayına ilişkin aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,11’e yükseldi.

Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’de tüketici fiyatlarının ekim ayındaki değişimini gösteren ekim ayı enflasyon rakamlarını 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00’da yayımlayacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle aylık ve yıllık enflasyon oranları belli olacak.


Memur ve emekli maaş artışları ile kira artış oranlarının hesaplanmasında etkili olan enflasyon verileri, yılın ikinci yarısına ilişkin dördüncü aylık veriyi oluşturacak.

Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’de tüketici fiyatlarının ekim ayındaki değişimini gösteren ekim ayı enflasyon rakamlarını 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00’da yayımlayacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle aylık ve yıllık enflasyon oranları belli olacak.Memur ve emekli maaş artışları ile kira artış oranlarının hesaplanmasında etkili olan enflasyon verileri, yılın ikinci yarısına ilişkin dördüncü aylık veriyi oluşturacak.

Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,11 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirildi. Bir önceki anket döneminde yüzde 1,97 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, yüzde 2,11’e çıktı.


Ankette farklı dönemlere ilişkin enflasyon beklentileri şöyle değişti:

- 2026 yıl sonu: Yüzde 29,61’den yüzde 29,63’e yükseldi.

- 12 ay sonrası: Yüzde 23,70’ten yüzde 23,89’a yükseldi.

- 24 ay sonrası: Yüzde 18,32’den yüzde 17,94’e geriledi.


Bu oranlar, TCMB’nin yayımladığı ankete yanıt veren katılımcıların beklentilerini yansıtıyor; Bankanın kendi enflasyon tahminlerini ifade etmiyor.

Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,11 olduTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirildi. Bir önceki anket döneminde yüzde 1,97 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, yüzde 2,11’e çıktı.Ankette farklı dönemlere ilişkin enflasyon beklentileri şöyle değişti:- 2026 yıl sonu: Yüzde 29,61’den yüzde 29,63’e yükseldi.- 12 ay sonrası: Yüzde 23,70’ten yüzde 23,89’a yükseldi.- 24 ay sonrası: Yüzde 18,32’den yüzde 17,94’e geriledi.Bu oranlar, TCMB’nin yayımladığı ankete yanıt veren katılımcıların beklentilerini yansıtıyor; Bankanın kendi enflasyon tahminlerini ifade etmiyor.

Eylül ayında enflasyon ne olmuştu?

Eylül ayında TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 artmıştı. Aralık ayına göre fiyat artışı ise yüzde 24,32 olarak gerçekleşmişti.

Eylül ayında enflasyon ne olmuştu?Eylül ayında TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 artmıştı. Aralık ayına göre fiyat artışı ise yüzde 24,32 olarak gerçekleşmişti.

Döviz, büyüme ve faiz beklentileri nasıl değişti?

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,5716’dan 51,5471’e gerilerken, 12 ay sonrası için beklenti 58,6049’dan 59,2596’ya yükseldi.


2026 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 50,1 milyar dolardan 48,5 milyar dolara indi. Gelecek yıla ilişkin açık beklentisi de 44,4 milyar dolardan 43,8 milyar dolara geriledi.


Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artış beklentisi 2026 için yüzde 3’ten yüzde 2,9’a düşerken, gelecek yıl için yüzde 3,9 oldu.


TCMB’nin politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi yüzde 36 olarak kaydedildi. İkinci toplantı beklentisi yüzde 35’e, üçüncü toplantı beklentisi yüzde 34,35’e ve 12 ay sonrası için beklenti yüzde 29,01’e geriledi.


Ekim ayına ilişkin gerçekleşen enflasyon ile anket beklentisi arasındaki fark, TÜİK’in 3 Kasım’da açıklayacağı verilerle ortaya çıkacak.

Döviz, büyüme ve faiz beklentileri nasıl değişti?Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,5716’dan 51,5471’e gerilerken, 12 ay sonrası için beklenti 58,6049’dan 59,2596’ya yükseldi.2026 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 50,1 milyar dolardan 48,5 milyar dolara indi. Gelecek yıla ilişkin açık beklentisi de 44,4 milyar dolardan 43,8 milyar dolara geriledi.Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artış beklentisi 2026 için yüzde 3’ten yüzde 2,9’a düşerken, gelecek yıl için yüzde 3,9 oldu.TCMB’nin politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi yüzde 36 olarak kaydedildi. İkinci toplantı beklentisi yüzde 35’e, üçüncü toplantı beklentisi yüzde 34,35’e ve 12 ay sonrası için beklenti yüzde 29,01’e geriledi.Ekim ayına ilişkin gerçekleşen enflasyon ile anket beklentisi arasındaki fark, TÜİK’in 3 Kasım’da açıklayacağı verilerle ortaya çıkacak.
Başlıklar :tüi̇ktürkiye i̇statistik kurumuenflasyonekim 2026 enflasyonuenflasyon rakamları
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