Asgari ücrette yüzde 30 ve 35 zam hesabı: 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Olası oranlara göre zamlı maaşlar
2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak, yeni tutar ne zaman açıklanacak? Zam oranı henüz kesinleşmezken net 28.075,50 TL üzerinden yapılan hesaplamalarda yüzde 30 artışla 36.498,15 TL, yüzde 33,7 artışla 37.536,94 TL ve yüzde 35 artışla 37.901,93 TL’ye ulaşan ücret senaryoları, aralık ayında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde olası maaş tutarlarını gösteriyor.
2027 asgari ücret zammında oran henüz kesinleşmezken yüzde 30 artışla net ücret 36.498,15 TL, yüzde 35 artışla 37.901,93 TL olarak hesaplanıyor. Yeni tutar, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri sonucunda belirlenecek.
2027 asgari ücret zammını belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında bir araya gelmesi bekleniyor. 1 Ocak 2027’den itibaren uygulanacak ücret için farklı artış oranları üzerinden hesaplamalar yapılırken kesin zam oranı ve kararın açıklanacağı gün henüz belli değil.
Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
İşçi, işveren ve hükümet kanadından toplam 15 temsilcinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için görüşmeler yapacak.
Sürecin aralık ayında başlaması bekleniyor. Toplantı günleri ve kararın açıklanacağı tarih için kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.
Yüzde 30, 33,7 ve 35 zam yapılırsa maaş ne kadar olacak?
Net 28.075,50 TL üzerinden yapılan hesaplamada, yüzde 30 zam senaryosunda aylık artış 8.422,65 TL’ye ulaşıyor. Bu oran uygulanırsa yeni net asgari ücret 36.498,15 TL oluyor.
Diğer iki senaryoda hesaplanan tutarlar ise şöyle:
- Yüzde 33,7 zam: Aylık artış 9.461,44 TL, yeni net ücret 37.536,94 TL.
- Yüzde 35 zam: Aylık artış 9.826,43 TL, yeni net ücret 37.901,93 TL.
Bu rakamlar, belirtilen oranların net ücrete doğrudan uygulanmasıyla elde edilen hesaplamaları gösteriyor. Kesinleşmiş bir ücret kararını ifade etmiyor.
Diğer zam oranlarında asgari ücret kaç TL olur?
Aynı tutar esas alındığında yüzde 20 ile yüzde 40 arasındaki diğer artış senaryolarında hesaplanan net ücretler şöyle:
- Yüzde 20 zam: 33.690,60 TL.
- Yüzde 25 zam: 35.094,38 TL.
- Yüzde 28,4 zam: 36.048,94 TL.
- Yüzde 40 zam: 39.305,70 TL.
2027’de geçerli olacak asgari ücret, komisyon görüşmelerinin ardından netleşecek. Hesaplamalarda kullanılan oranlar henüz kabul edilmiş bir zam oranı değil.