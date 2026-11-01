SÜPER LİG PUAN DURUMU 10. HAFTA: Süper Lig’de lider kim, puan farkı kaç? Zirve yarışında son durum

SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 YILI 3. DÖNEM ATAMA KURASI: Münhal kadrolar belli oldu! İşte başvuru tarihleri, şartları ve EKİP tercih ekranı

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için tercih başvuruları başladı. Tabip, diş tabibi ve eczacıların yanı sıra bu mesleklerin uzmanlık kadrolarını da kapsayan kurada kimler başvurabilecek, hangi belgeler istenecek ve tercihler nasıl yapılacak? EKİP üzerinden yürütülen başvurularda kesinleştirme şartı, eczacılara özel iki aşamalı yerleştirme ve belirli unvanlarda uygulanacak puanlı kura sistemi öne çıkıyor.