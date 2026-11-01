SÜPER LİG PUAN DURUMU 10. HAFTA: Süper Lig’de lider kim, puan farkı kaç? Zirve yarışında son durum
Süper Lig puan durumu, 10. haftada oynanan dört maçın ardından güncellendi: Galatasaray 25 puanla liderliğini korurken Eyüpspor’u 5-1 yenen Amedspor 23, Gaziantep FK’yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor 22 puana ulaştı. Kasımpaşa deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş’ın 19 puana yükseldiği haftada, Fenerbahçe’nin sıralaması, zirvedeki puan farkları ve tüm takımların güncel puanları şöyle.
Süper Lig puan durumu, 10. haftada oynanan dört karşılaşmanın ardından şekillendi; Galatasaray 25 puanla liderliğini korurken Amedspor 23, Trabzonspor 22 puana ulaştı. Kasımpaşa deplasmanında iki farklı üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş ise 2-2’lik beraberlikle haftayı 19 puanda tamamladı.
Süper Lig’de lider Galatasaray
Süper Lig puan durumu tablosunda Galatasaray, 10 maçta topladığı 25 puanla ilk sırada yer aldı. Haftanın dört karşılaşmasında Amedspor, Trabzonspor ve Başakşehir galip gelirken Kasımpaşa ile Beşiktaş sahadan birer puanla ayrıldı.
Eyüpspor’u 5-1 yenen Amedspor, liderin iki puan gerisinde ikinci sıradaki yerini aldı. Gaziantep FK’yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor ise 22 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Süper Lig 10. hafta puan durumu
Beşiktaş 19 puanla dördüncü, Kasımpaşa 17 puanla beşinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Arca Çorum FK ve Kocaelispor’un ise 16’şar puanı bulunuyor.
1. Galatasaray: 25 puan
2. Amed Sportif Faaliyetler: 23 puan
3. Trabzonspor: 22 puan
4. Beşiktaş: 19 puan
5. Kasımpaşa: 17 puan
6. Fenerbahçe: 16 puan
7. Arca Çorum FK: 16 puan
8. Kocaelispor: 16 puan
9. Göztepe: 15 puan
10. İstanbul Başakşehir: 14 puan
11. Erzurumspor FK: 14 puan
12. Corendon Alanyaspor: 12 puan (9 maç)
13. Çaykur Rizespor: 11 puan
14. TÜMOSAN Konyaspor: 8 puan
15. Gaziantep FK: 8 puan
16. Gençlerbirliği: 8 puan (9 maç)
17. Samsunspor: 4 puan
18. Eyüpspor: 3 puan
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında üstünlüğünü koruyamadı
Kasımpaşa’ya konuk olan Beşiktaş, ilk yarıyı Leandro Trossard’ın golüyle 1-0 önde tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarının başında Dusan Vlahovic’in golüyle farkı ikiye çıkardı.
Ev sahibi Kasımpaşa, 60. dakikada Winck’in golüyle farkı bire indirdi. Rafferty’nin 87. dakikadaki golüyle mücadele 2-2 sona erdi; Beşiktaş puanını 19’a, Kasımpaşa ise 17’ye yükseltti.
Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde yedinci galibiyetini aldı
Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK’yi 2-0 yenerek teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki galibiyet serisini sürdürdü. Bordo-mavililer, Alman çalıştırıcıyla çıktığı yedi karşılaşmanın tamamını kazandı.
Trabzonspor’un bu süreçte ligde ve Avrupa’da aldığı sonuçlar şöyle:
- Galatasaray: 4-0
- Samsunspor: 3-0
- KuPS Kuopio: 4-2
- Beşiktaş: 2-0
- Hearts: 2-0
- Çaykur Rizespor: 4-3
- Gaziantep FK: 2-0
Başakşehir, Samsunspor’u beş golle geçti
İstanbul Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Samsunspor’u 5-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 10. dakikada Eldor Shomurodov, 26. dakikada Andreas Skov Olsen, 41. dakikada Emin Bayram, 75. dakikada Ousseynou Ba ve 90+1. dakikada Abbosbek Fayzullaev attı.
Samsunspor’un golleri 22. dakikada Tanguy Coulibaly ve 84. dakikada Elayis Tavsan’dan geldi. Ligde dördüncü galibiyetini alan Başakşehir 14 puana yükselirken sekizinci yenilgisini yaşayan Samsunspor 4 puanda kaldı.
Amedspor’dan 5-1’lik galibiyet
Amed Sportif Faaliyetler, sahasında ağırladığı Eyüpspor’u 5-1 mağlup ederek puanını 23’e çıkardı. Ligde yedinci galibiyetini alan Amedspor, Galatasaray’ın ardından ikinci sırada yer aldı; Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.
Haftanın kalan karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Alanyaspor karşılaşacak. Dokuzar maçı bulunan iki takımdan Gençlerbirliği 8, Alanyaspor ise 12 puana sahip.