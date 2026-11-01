Emekli maaş promosyonu Kasım 2026: En yüksek promosyon hangi bankada?

DenizBank’ta nakit promosyon ve ek ödeme şartları

DenizBank’ta 12.000 TL’ye kadar nakit promosyona, maaş tutarı ve ürün kullanımına göre 18.000 TL’ye kadar ek promosyon eklenebiliyor. Böylece koşulları sağlayan emekliler için toplam ödeme 30.000 TL’ye ulaşabiliyor.





11 Haziran–31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki kampanya, yeni hesap açarak üç yıl maaş alma sözü veren emeklileri ve mevcut üç yıllık taahhüdü kampanya döneminde sona eren emekli müşterileri kapsıyor.





Yeni hesap açan müşterilere yönelik ek promosyon için belirtilen koşullar şunlar:

- Üç yıl boyunca maaşı DenizBank’tan alma taahhüdü.

- Kredili mevduat hesabı.

- İki otomatik fatura ödeme talimatı.

- Aktif kredi kartı kullanımı.