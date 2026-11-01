Emekli maaş promosyonu Kasım 2026: En yüksek promosyon hangi bankada?
Kasım ayına girilmesiyle birlikte bankaların emekli promosyonlarına yönelik teklifleri de güncellenmeye devam ediyor. En yüksek promosyonu almak için banka değişikliği yapmayı düşünen emekliler güncel tutarları araştırıyor. Peki Kasım 2026 emekli promosyonu ne kadar, hangi banka hangi şartlarla ödeme yapıyor? Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, İş Bankası, Garanti BBVA, QNB, DenizBank, ING ve Kuveyt Türk’ün emekli maaşı promosyonlarında nakit ödeme tutarları, ek ödüller ve maaş taşıma koşulları farklılaşıyor; banka değişikliği öncesinde üç yıllık taahhüt, fatura talimatı ve kart harcaması şartları karşılaştırmada belirleyici oluyor.
Kasım 2026 emekli promosyonu kampanyalarında ödemeler, maaş tutarına ve bankaların ek koşullarına göre değişiyor. Nakit promosyonun yanı sıra kart harcaması, fatura talimatı ve sigorta şartıyla sunulan ödüller toplam tutarı artırırken kredi ve taksitli avans imkânları ayrı değerlendiriliyor.
Türkiye’de emekli maaşını taşıyan veya promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilere yönelik emekli promosyonu kampanyaları, Kasım 2026 döneminde farklı ödeme seçenekleri sunuyor. Bankaların açıkladığı tutarlardan yararlanmak için maaş aralığı, taahhüt süresi ve ek ürün kullanımına ilişkin koşullar belirleyici oluyor.
Bazı bankalar nakit promosyonun üzerine ek ödüller sunarken bazıları kredi ve taksitli avans imkânlarını da avantaj paketine dahil ediyor. Bu nedenle açıklanan toplam tutarın ne kadarının promosyon, ne kadarının koşullu ödül veya finansman imkânı olduğuna dikkat etmek gerekiyor.
Garanti BBVA emekli promosyonu ne kadar?
Garanti BBVA’nın 1–30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyasında, 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Ek koşullar sağlandığında promosyon ve ödüllerin toplamı 25.000 TL’ye ulaşabiliyor.
Kampanyadaki ek bonuslar şöyle sıralanıyor:
- Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus.
- Avans Hesap’tan 2.000 TL harcamaya 2.000 TL bonus.
- Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonus.
Banka, kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutuyor.
ING’de ek promosyonlarla toplam tutar 32.000 TL’ye çıkıyor
ING, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamındaki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor.
Ek nakit promosyon kampanyalarından yararlanılması durumunda toplam tutar 32.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu üst tutara ulaşmak için ek kampanyaların koşullarının da karşılanması gerekiyor.
DenizBank’ta nakit promosyon ve ek ödeme şartları
DenizBank’ta 12.000 TL’ye kadar nakit promosyona, maaş tutarı ve ürün kullanımına göre 18.000 TL’ye kadar ek promosyon eklenebiliyor. Böylece koşulları sağlayan emekliler için toplam ödeme 30.000 TL’ye ulaşabiliyor.
11 Haziran–31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki kampanya, yeni hesap açarak üç yıl maaş alma sözü veren emeklileri ve mevcut üç yıllık taahhüdü kampanya döneminde sona eren emekli müşterileri kapsıyor.
Yeni hesap açan müşterilere yönelik ek promosyon için belirtilen koşullar şunlar:
- Üç yıl boyunca maaşı DenizBank’tan alma taahhüdü.
- Kredili mevduat hesabı.
- İki otomatik fatura ödeme talimatı.
- Aktif kredi kartı kullanımı.
QNB’de maaşa göre promosyon tutarları
QNB, 22 Nisan 2026 itibarıyla emekli maaşını taşıyan ve üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdünde bulunan müşterilere 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor.
Emekli maaşı aralığı Nakit promosyon
0–9.999 TL 8.500 TL
10.000–14.999 TL 13.500 TL
15.000–19.999 TL 16.500 TL
20.000 TL ve üzeri 20.000 TL
Maaş taşıma işlemi QNB şubelerinden, internet ve mobil bankacılıktan veya 0850 222 0 900 numaralı çağrı merkezinden yapılabiliyor.
İş Bankası’nda ek kampanyalarla 25.000 TL’ye kadar avantaj
İş Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterilere maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyon ödüyor.
Otomatik fatura talimatı, aktif kredi kartı kullanımı ve yeni kasko ya da konut sigortası gibi ek kampanya koşullarıyla toplam avantaj 25.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor.
Kuveyt Türk’te promosyon ve ek fırsatlar
Kuveyt Türk, maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sunuyor.
Otomatik fatura talimatı ve kart kullanımına bağlı ek fırsatlarla toplam ödeme 14.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Kamu bankalarında emekli promosyonları
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası’nda net promosyon tutarı 12.000 TL’ye kadar çıkıyor. Ayrıca 40.000 TL faizsiz kredi, 25.000 TL faizsiz taksitli avans ve harcama puanları gibi imkânlar bulunuyor.
Kredi ve taksitli avans tutarları, nakit promosyon ödemesinden ayrı finansman kalemleri olarak sunuluyor.
Halkbank
Halkbank, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine, brüt maaş tutarına göre 12.000 TL’ye kadar promosyon ödüyor.
Brüt maaş veya aylık tutarı Promosyon
10.000 TL’nin altında ölüm aylığı 5.000 TL
10.000–14.999,99 TL 8.000 TL
15.000–19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
VakıfBank
VakıfBank, üç yıllık taahhüt karşılığında SGK emeklilerine maaş tutarına göre 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor.
Açıklanan ödeme basamakları 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL olarak sıralanıyor. Maaşı 20.000 TL ve üzerinde olan emekliler için promosyon tutarı 12.000 TL.
Taahhüt süresi dolmadan banka değiştirilebilir mi?
Emekliler, mevcut promosyon taahhüdü sona ermeden de bankalarını değiştirebiliyor. Bu durumda alınan promosyonun bankada kalınan süreye karşılık gelen kısmı müşteride kalırken kalan süreye karşılık gelen kısmı iade ediliyor.
Yeni kampanyadan alınabilecek tutar ise maaş seviyesine, taahhüde ve varsa ek ürün koşullarına göre belirleniyor. Açıklanan üst limitler, her emekliye aynı tutarda ödeme yapılacağı anlamına gelmiyor.