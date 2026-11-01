KPSS Ortaöğretim sonuçları 2026: ÖSYM KPSS lise sınav sonuç tarihi açıklandı mı? Sonuçlar nereden sorgulanacak?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını, sınav puanlarının nereden ve nasıl öğrenileceğini merak ediyor. ÖSYM’nin takvimine göre, 25 Ekim’de gerçekleştirilen sınavın sonuç tarihi de belli oldu. Adaylar, puanlarını T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle resmi sonuç açıklama sisteminden belirlenen tarihte sorgulayabilecek. İşte KPSS lise sonuç tarihi, sonuç sorgulama işlemleri ve tercih takvimine ilişkin detaylar.
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM’nin sınav takvimine göre 19 Kasım Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, puanlarını T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sonuç açıklama sisteminden öğrenebilecek.
KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine ilişkin değerlendirme işlemleri, ÖSYM’nin yayımladığı sınav kılavuzundaki kurallara göre yapılacak. İşlemlerin tamamlanmasının ardından puanlar, ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılacak.
KPSS Ortaöğretim sonuçları nasıl sorgulanacak?
Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını şu adımlarla öğrenebilecek:
- - ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemine giriş yapılacak.
- - 2026 KPSS Ortaöğretim sonuç ekranı seçilecek.
- - T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi girilerek sınav puanı görüntülenecek.
Soru kitapçığı ve cevap anahtarının bir bölümü erişime açıldı
Sınavın ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10’luk bölümü ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, erişime açılan soruları ve bu soruların doğru yanıtlarını inceleyebilecek.
KPSS Ortaöğretim puanıyla tercihler ne zaman yapılacak?
Personel alımlarına ilişkin tercih tarihleri, başvuruya açılacak kadrolar ve adaylarda aranacak şartlar, yayımlanacak tercih kılavuzlarıyla netleşecek. Sonuçlarını öğrenen adayların, puanlarıyla başvurabilecekleri kadrolar için personel alım ilanlarını ve tercih duyurularını takip etmesi gerekecek.