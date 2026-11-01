Kar ne zaman, nerelere yağacak? İstanbul’a kar yağacak mı? Kar beklenen bölgeler açıklandı

Isı adası etkisi karın tutmasını nasıl etkiliyor?





Yoğun yapılaşma, asfalt ve beton yüzeyler ile insan faaliyetlerinden kaynaklanan ısı, kent merkezlerinin çevresine göre daha sıcak kalmasına yol açabiliyor. Bu durum, özellikle sıcaklık sıfır derece civarındayken karın yerde tutmasını zorlaştırabiliyor.





Ancak ısı adası etkisi, İstanbul’da hiç kar yağmayacağı anlamına gelmiyor. Karın oluşması için yeterince soğuk hava, nem ve yağış koşullarının bir araya gelmesi; yerde kalması için de sıcaklık, yağışın süresi ve yoğunluğu ile zemin koşullarının uygun olması gerekiyor.





Sonbaharda kuvvetli yağış görülmesi de tek başına kışın daha soğuk veya daha karlı geçeceğini göstermiyor. Şen’in kısa vadeli açıklamasında kar beklentisi yüksek kesimlerle sınırlı kalırken İstanbul için kesin bir kar tarihi bulunmuyor.