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Kar ne zaman, nerelere yağacak? İstanbul’a kar yağacak mı? Kar beklenen bölgeler açıklandı

Kar ne zaman, nerelere yağacak? İstanbul’a kar yağacak mı? Kar beklenen bölgeler açıklandı

23:16, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Kar ne zaman, nerelere yağacak? İstanbul’a kar yağacak mı? Kar beklenen bölgeler açıklandı

Kar yağışı beklentisiyle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen, Uludağ, Kartepe ve Karadeniz’in iç kesimlerinde 1500 metrenin üzerindeki bölgeleri işaret ederek çarşamba akşamından itibaren kar görülebileceğini belirtti. İstanbul’a kar ne zaman yağacak sorusu gündemdeki yerini korurken Şen’in yüksek kesimler için yaptığı tahmin ile İstanbul’da kar ihtimalini etkileyen koşullar öne çıktı. İşte güncel tahminler...

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Uludağ, Kartepe ve Karadeniz’in iç kesimlerindeki yüksek bölgelerde kar yağışı görülebileceğini belirtti. Şen’in değerlendirmesinde çarşamba akşamından itibaren başlayan süreç ve 1500 metrenin üzerindeki yükseklikler öne çıktı.


Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı ihtimaline ilişkin açıklamasında yüksek kesimlere dikkat çekti. Şen, çarşamba akşamından cumartesi gününe uzanan süreçte Uludağ, Kartepe ve Karadeniz’in iç kesimlerindeki dağların yüksek noktalarında kar görülebileceğini ifade etti.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Uludağ, Kartepe ve Karadeniz’in iç kesimlerindeki yüksek bölgelerde kar yağışı görülebileceğini belirtti. Şen’in değerlendirmesinde çarşamba akşamından itibaren başlayan süreç ve 1500 metrenin üzerindeki yükseklikler öne çıktı.Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı ihtimaline ilişkin açıklamasında yüksek kesimlere dikkat çekti. Şen, çarşamba akşamından cumartesi gününe uzanan süreçte Uludağ, Kartepe ve Karadeniz’in iç kesimlerindeki dağların yüksek noktalarında kar görülebileceğini ifade etti.

Kar yağışı hangi bölgelerde bekleniyor?


Şen’in değerlendirmesinde kar beklentisi, şehir merkezlerinden çok yüksek rakımlı bölgeler için dile getirildi. Kar yağışının mümkün olduğunu belirttiği yerler şöyle:


Uludağ: Yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.


Kartepe: Şen’in kar beklediğini belirttiği bölgeler arasında yer alıyor.


Karadeniz’in iç kesimleri: Dağların tepelerinde, özellikle 1500 metrenin üzerindeki yüksekliklerde kar görülebilir.


Şen, aynı değerlendirmede İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış beklenmediğini söyledi. Kıyı Ege’de kuvvetli yağışa dikkat çekerken Marmara için de çarşamba gününü işaret etti.

Kar yağışı hangi bölgelerde bekleniyor?Şen’in değerlendirmesinde kar beklentisi, şehir merkezlerinden çok yüksek rakımlı bölgeler için dile getirildi. Kar yağışının mümkün olduğunu belirttiği yerler şöyle:Uludağ: Yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.Kartepe: Şen’in kar beklediğini belirttiği bölgeler arasında yer alıyor.Karadeniz’in iç kesimleri: Dağların tepelerinde, özellikle 1500 metrenin üzerindeki yüksekliklerde kar görülebilir.Şen, aynı değerlendirmede İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış beklenmediğini söyledi. Kıyı Ege’de kuvvetli yağışa dikkat çekerken Marmara için de çarşamba gününü işaret etti.

İstanbul için kar tarihi verildi mi?


Şen’in yüksek kesimlere yönelik açıklaması, İstanbul’da kar yağışı için kesin bir tarih içermiyor. İstanbul’a ilişkin önceki değerlendirmesinde ise kentte giderek belirginleşen ısı adası etkisini, kar ihtimalini azaltan unsurlardan biri olarak ele aldı.


Şen, söz konusu mevsim değerlendirmesinde Türkiye’nin batısında kar yağışının mevsim ortalamasının altında kalmasını beklediğini ifade etti. Daha ılıman bir kış ve buna bağlı olarak daha az kar yağışı öngördüğünü belirtti.

İstanbul için kar tarihi verildi mi?Şen’in yüksek kesimlere yönelik açıklaması, İstanbul’da kar yağışı için kesin bir tarih içermiyor. İstanbul’a ilişkin önceki değerlendirmesinde ise kentte giderek belirginleşen ısı adası etkisini, kar ihtimalini azaltan unsurlardan biri olarak ele aldı.Şen, söz konusu mevsim değerlendirmesinde Türkiye’nin batısında kar yağışının mevsim ortalamasının altında kalmasını beklediğini ifade etti. Daha ılıman bir kış ve buna bağlı olarak daha az kar yağışı öngördüğünü belirtti.

Isı adası etkisi karın tutmasını nasıl etkiliyor?


Yoğun yapılaşma, asfalt ve beton yüzeyler ile insan faaliyetlerinden kaynaklanan ısı, kent merkezlerinin çevresine göre daha sıcak kalmasına yol açabiliyor. Bu durum, özellikle sıcaklık sıfır derece civarındayken karın yerde tutmasını zorlaştırabiliyor.


Ancak ısı adası etkisi, İstanbul’da hiç kar yağmayacağı anlamına gelmiyor. Karın oluşması için yeterince soğuk hava, nem ve yağış koşullarının bir araya gelmesi; yerde kalması için de sıcaklık, yağışın süresi ve yoğunluğu ile zemin koşullarının uygun olması gerekiyor.


Sonbaharda kuvvetli yağış görülmesi de tek başına kışın daha soğuk veya daha karlı geçeceğini göstermiyor. Şen’in kısa vadeli açıklamasında kar beklentisi yüksek kesimlerle sınırlı kalırken İstanbul için kesin bir kar tarihi bulunmuyor.

Isı adası etkisi karın tutmasını nasıl etkiliyor?Yoğun yapılaşma, asfalt ve beton yüzeyler ile insan faaliyetlerinden kaynaklanan ısı, kent merkezlerinin çevresine göre daha sıcak kalmasına yol açabiliyor. Bu durum, özellikle sıcaklık sıfır derece civarındayken karın yerde tutmasını zorlaştırabiliyor.Ancak ısı adası etkisi, İstanbul’da hiç kar yağmayacağı anlamına gelmiyor. Karın oluşması için yeterince soğuk hava, nem ve yağış koşullarının bir araya gelmesi; yerde kalması için de sıcaklık, yağışın süresi ve yoğunluğu ile zemin koşullarının uygun olması gerekiyor.Sonbaharda kuvvetli yağış görülmesi de tek başına kışın daha soğuk veya daha karlı geçeceğini göstermiyor. Şen’in kısa vadeli açıklamasında kar beklentisi yüksek kesimlerle sınırlı kalırken İstanbul için kesin bir kar tarihi bulunmuyor.
Başlıklar :kar yağışıhava durumuprof dr orhan şenkar tahmini
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