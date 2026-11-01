Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Toplam limit ne kadar? İşte başvuru şartları ve tarihleri

TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Toplam limit ne kadar? İşte başvuru şartları ve tarihleri

23:21, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 23:25, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Toplam limit ne kadar? İşte başvuru şartları ve tarihleri

TOBB Nefes Kredisi başvuruları için takvim belli oldu. Firma başına limitin 5 milyon liraya yükseltildiği programda, daha önce kredi kullanan işletmeler de ek destek alabilecek; peki kimler başvurabilecek, hangi bankalar kredi verecek ve vadeye göre faiz oranları nasıl değişecek?

TOBB Nefes Kredisi’nde 50 milyar liralık yeni dilim için başvurular 3 Kasım’da başlayacak. Firma başına limitin 5 milyon liraya yükseltildiği programda, 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil 48 aya kadar vade sunulacak.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle yürütülen TOBB Nefes Kredisi’nin yeni dilimi, 3 Kasım 2026’da başvurulara açılacak. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan programa, TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler katılan bankalar üzerinden başvurabilecek.

TOBB Nefes Kredisi’nde 50 milyar liralık yeni dilim için başvurular 3 Kasım’da başlayacak. Firma başına limitin 5 milyon liraya yükseltildiği programda, 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil 48 aya kadar vade sunulacak.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle yürütülen TOBB Nefes Kredisi’nin yeni dilimi, 3 Kasım 2026’da başvurulara açılacak. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan programa, TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler katılan bankalar üzerinden başvurabilecek.

TOBB Nefes Kredisi’ne hangi bankalardan başvurulacak?


Yeni dilim için başvurular henüz başlamadı. İşletmeler, 3 Kasım’dan itibaren şu sekiz bankaya başvuru yapabilecek:


  • DenizBank
  • QNB Bank
  • Ziraat Bankası
  • Garanti Bankası
  • Halkbank
  • VakıfBank
  • Yapı ve Kredi Bankası
  • Ziraat Katılım Bankası
TOBB Nefes Kredisi’ne hangi bankalardan başvurulacak?Yeni dilim için başvurular henüz başlamadı. İşletmeler, 3 Kasım’dan itibaren şu sekiz bankaya başvuru yapabilecek:DenizBankQNB BankZiraat BankasıGaranti BankasıHalkbankVakıfBankYapı ve Kredi BankasıZiraat Katılım Bankası

Başvurular hangi bankalara yapılacak?


İşletmeler TOBB Nefes Kredisi için şu bankalara başvuru yapabilecek:

  • Akbank
  • Denizbank
  • QNB Bank
  • Ziraat Bankası
  • Garanti Bankası
  • Halkbank
  • Vakıfbank
  • Yapı ve Kredi Bankası
  • Ziraat Katılım Bankası


Açıklamada, başvuru için gerekli belgelerin ayrıntılarına yer verilmedi. Başvuru sürecinde işletmelerin ilgili banka şubelerinden bilgi alması bekleniyor.



Başvurular hangi bankalara yapılacak?İşletmeler TOBB Nefes Kredisi için şu bankalara başvuru yapabilecek:AkbankDenizbankQNB BankZiraat BankasıGaranti BankasıHalkbankVakıfbankYapı ve Kredi BankasıZiraat Katılım BankasıAçıklamada, başvuru için gerekli belgelerin ayrıntılarına yer verilmedi. Başvuru sürecinde işletmelerin ilgili banka şubelerinden bilgi alması bekleniyor.

Daha önce kredi kullananlar da yararlanabilecek


Yeni dilimde firma başına kredi üst limiti 5 milyon liraya çıkarıldı. Önceki dilimlerde Nefes Kredisi kullanan işletmeler de toplam kredi tutarlarını bu limite tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanabilecek.


Böylece daha önce programdan yararlanan işletmeler için de ek finansman imkânı sağlanacak. Bir firmanın program kapsamında kullanabileceği toplam kredi tutarı 5 milyon lirayı aşamayacak.

Daha önce kredi kullananlar da yararlanabilecekYeni dilimde firma başına kredi üst limiti 5 milyon liraya çıkarıldı. Önceki dilimlerde Nefes Kredisi kullanan işletmeler de toplam kredi tutarlarını bu limite tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanabilecek.Böylece daha önce programdan yararlanan işletmeler için de ek finansman imkânı sağlanacak. Bir firmanın program kapsamında kullanabileceği toplam kredi tutarı 5 milyon lirayı aşamayacak.


Faiz oranları ve ödeme koşulları neler?


KGF’nin Özkaynak Kefalet Programı kapsamında yürütülen kredinin vade ve faiz koşulları şöyle olacak:


Azami vade: 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil 48 ay.


24 aya kadar vadelerde: Yıllık yüzde 36 faiz.


24 ayı aşan vadelerde: Yıllık yüzde 34 faiz.


Açıklanan altı aylık süre, anapara ödemesiz dönemi kapsıyor.


Faiz oranları ve ödeme koşulları neler?KGF’nin Özkaynak Kefalet Programı kapsamında yürütülen kredinin vade ve faiz koşulları şöyle olacak:Azami vade: 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil 48 ay.24 aya kadar vadelerde: Yıllık yüzde 36 faiz.24 ayı aşan vadelerde: Yıllık yüzde 34 faiz.Açıklanan altı aylık süre, anapara ödemesiz dönemi kapsıyor.

Yeni dilimle 50 milyar lira finansman sağlanacak


8 Haziran’da kullanıma açılan Nefes Kredisi kapsamında bugüne kadar işletmelere 45 milyar lira kredi kullandırıldı. Yeni dilimle ilave 50 milyar liralık finansman sağlanması hedefleniyor.


TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, beş ayda KOBİ’lere 45 milyar lira ulaştırdıklarını belirterek programa gösterilen talebin reel sektörün finansman ihtiyacını ortaya koyduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, yeni dilimle firma başına limitin artırıldığını ve üretim, istihdam ile ihracat yapan KOBİ’leri desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Yeni dilimle 50 milyar lira finansman sağlanacak8 Haziran’da kullanıma açılan Nefes Kredisi kapsamında bugüne kadar işletmelere 45 milyar lira kredi kullandırıldı. Yeni dilimle ilave 50 milyar liralık finansman sağlanması hedefleniyor.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, beş ayda KOBİ’lere 45 milyar lira ulaştırdıklarını belirterek programa gösterilen talebin reel sektörün finansman ihtiyacını ortaya koyduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, yeni dilimle firma başına limitin artırıldığını ve üretim, istihdam ile ihracat yapan KOBİ’leri desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.
Başlıklar :tobb nefes kredisitobbtürkiye odalar ve borsalar birliği
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026