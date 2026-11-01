TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Toplam limit ne kadar? İşte başvuru şartları ve tarihleri
TOBB Nefes Kredisi başvuruları için takvim belli oldu. Firma başına limitin 5 milyon liraya yükseltildiği programda, daha önce kredi kullanan işletmeler de ek destek alabilecek; peki kimler başvurabilecek, hangi bankalar kredi verecek ve vadeye göre faiz oranları nasıl değişecek?
TOBB Nefes Kredisi’nde 50 milyar liralık yeni dilim için başvurular 3 Kasım’da başlayacak. Firma başına limitin 5 milyon liraya yükseltildiği programda, 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil 48 aya kadar vade sunulacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle yürütülen TOBB Nefes Kredisi’nin yeni dilimi, 3 Kasım 2026’da başvurulara açılacak. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan programa, TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler katılan bankalar üzerinden başvurabilecek.
TOBB Nefes Kredisi’ne hangi bankalardan başvurulacak?
Yeni dilim için başvurular henüz başlamadı. İşletmeler, 3 Kasım’dan itibaren şu sekiz bankaya başvuru yapabilecek:
- DenizBank
- QNB Bank
- Ziraat Bankası
- Garanti Bankası
- Halkbank
- VakıfBank
- Yapı ve Kredi Bankası
- Ziraat Katılım Bankası
Başvurular hangi bankalara yapılacak?
İşletmeler TOBB Nefes Kredisi için şu bankalara başvuru yapabilecek:
- Akbank
- Denizbank
- QNB Bank
- Ziraat Bankası
- Garanti Bankası
- Halkbank
- Vakıfbank
- Yapı ve Kredi Bankası
- Ziraat Katılım Bankası
Açıklamada, başvuru için gerekli belgelerin ayrıntılarına yer verilmedi. Başvuru sürecinde işletmelerin ilgili banka şubelerinden bilgi alması bekleniyor.
Daha önce kredi kullananlar da yararlanabilecek
Yeni dilimde firma başına kredi üst limiti 5 milyon liraya çıkarıldı. Önceki dilimlerde Nefes Kredisi kullanan işletmeler de toplam kredi tutarlarını bu limite tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanabilecek.
Böylece daha önce programdan yararlanan işletmeler için de ek finansman imkânı sağlanacak. Bir firmanın program kapsamında kullanabileceği toplam kredi tutarı 5 milyon lirayı aşamayacak.
Faiz oranları ve ödeme koşulları neler?
KGF’nin Özkaynak Kefalet Programı kapsamında yürütülen kredinin vade ve faiz koşulları şöyle olacak:
Azami vade: 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil 48 ay.
24 aya kadar vadelerde: Yıllık yüzde 36 faiz.
24 ayı aşan vadelerde: Yıllık yüzde 34 faiz.
Açıklanan altı aylık süre, anapara ödemesiz dönemi kapsıyor.
Yeni dilimle 50 milyar lira finansman sağlanacak
8 Haziran’da kullanıma açılan Nefes Kredisi kapsamında bugüne kadar işletmelere 45 milyar lira kredi kullandırıldı. Yeni dilimle ilave 50 milyar liralık finansman sağlanması hedefleniyor.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, beş ayda KOBİ’lere 45 milyar lira ulaştırdıklarını belirterek programa gösterilen talebin reel sektörün finansman ihtiyacını ortaya koyduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, yeni dilimle firma başına limitin artırıldığını ve üretim, istihdam ile ihracat yapan KOBİ’leri desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.