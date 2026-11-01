TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Toplam limit ne kadar? İşte başvuru şartları ve tarihleri

Emekli maaş promosyonu Kasım 2026: En yüksek promosyon hangi bankada?

Kasım ayına girilmesiyle birlikte bankaların emekli promosyonlarına yönelik teklifleri de güncellenmeye devam ediyor. En yüksek promosyonu almak için banka değişikliği yapmayı düşünen emekliler güncel tutarları araştırıyor. Peki Kasım 2026 emekli promosyonu ne kadar, hangi banka hangi şartlarla ödeme yapıyor? Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, İş Bankası, Garanti BBVA, QNB, DenizBank, ING ve Kuveyt Türk’ün emekli maaşı promosyonlarında nakit ödeme tutarları, ek ödüller ve maaş taşıma koşulları farklılaşıyor; banka değişikliği öncesinde üç yıllık taahhüt, fatura talimatı ve kart harcaması şartları karşılaştırmada belirleyici oluyor.