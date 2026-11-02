Jandarma memur alımı 2026: Başvuru tarihleri ve şartları belli oldu

Jandarma memur alımı kapsamında, karargâh ile bağlı birlik ve kurumlarda görevlendirilmek üzere 30 kişi istihdam edilecek. Başvurular 2-16 Kasım 2026 tarihlerinde yalnızca Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak.

Jandarma memur alımı başvuruları 2-16 Kasım’da

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığının 2026 yılı için 30 devlet memuru alacağını duyurdu. Jandarma memur alımı kapsamında adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak açıktan atama yoluyla karargâh ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilecek.

Başvurular 2 Kasım 2026’da başlayacak ve 16 Kasım 2026 saat 23.59’da sona erecek. Alım süreci, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ilk defa devlet memurluğuna atanacaklar için yapılacak sınavları düzenleyen yönetmelik hükümlerine göre yürütülecek.

Başvurular yalnızca internet üzerinden yapılacak

Adaylar başvurularını Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapacak. Postayla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sisteme e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden biriyle giriş yapılabilecek.

Başvuru kılavuzu; Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Kamu İlan ve Kariyer Kapısı internet adreslerinde yayımlanacak. Adayların başvuru öncesinde kılavuzun tamamını okuması gerekiyor.

Adaylarda hangi şartlar aranıyor?

Başvuracak adayların Türk vatandaşı olması ve son başvuru tarihi olan 16 Kasım 2026 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış bulunması gerekiyor. İlanda belirtilen diğer başvuru koşulları şöyle:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel ve özel şartları taşımak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûm olmamak; affa uğramış olsa bile ilanda sıralanan devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye veya edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak.

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş olmak veya bu çağa gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda 657 sayılı Kanun’a tabi görevlerde çalışmıyor olmak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteğiyle istifa ve sağlık nedenleri dışında herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

Terör örgütleri ve bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, destek vermemiş ve katılmamış olmak.

Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.

Başvuru kılavuzunda belirtilen ilave şartları sağlamak.

Sınav takvimi ve ücret sistemden duyurulacak

Başvurusu kabul edilen ve seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylar için sınavın uygulama esasları, ücreti, merkezi ve tarihi Personel Temin Sistemi’nde ilan edilecek. Sürece ilişkin diğer duyurular da aynı sistem üzerinden paylaşılacak.

Başvuru sırasında yapılan yanlış kodlama ve beyanlar ile duyuruların takip edilmemesinden doğabilecek olumsuz sonuçlardan adaylar sorumlu olacak.