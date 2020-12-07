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ASYA

Batılı sömürgeci güç

Suudi Arabistan’ın önde gelen isimlerinden Prens Turki el-Faysal’ın, Pazar günü İsrail Dışişleri Bakanı’nın da online katıldığı Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen “Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) Manama Diyaloğu” konferansında işgalci İsrail yönetimini hedef alan sözleri gündeme bomba etkisi yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prens Turki el-Faysal
Prens Turki el-Faysal

Suud istihbaratını yaklaşık 20 yıl boyunca yöneten, ülkesinin ABD ve İngiltere büyükelçiliği görevinde bulunan Prens Turki, İsrail’i “Batılı sömürgeci güç” olarak tanımladı ve herhangi bir normalleşmenin ancak Filistinlilerin kendi bağımsız devletini kurması sonucu gerçekleşebileceğini söyledi. Los Angeles Times’ın haberine göre Suudi prens katıldığı toplantıda, İsrail’in, “(Filistinlileri) en ufak güvenlik suçlaması altında toplama kamplarında hapsettiğini - genç ve yaşlı, kadın ve erkek adalete başvuramadan orada çürümeye bıraktığını. Evleri istedikleri gibi yıkıyorlar ve istedikleri kişiye suikast düzenliyorlar” sözleriyle toplantıda soğuk rüzgarların esmesine neden olduğu belirtildi. Prens Turki’nin sözleri karşısında şaşkınlık yaşayan İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ise, “Suudi temsilcinin sözleri karşısında üzüntümü ifade etmek istiyorum. Bu sözlerin Ortadoğu’da yaşanan değişimi yansıtmadığına inanıyorum” ifadelerini kullanmak durumunda kaldı. Şu an herhangi bir resmi görevi bulunmasa da Prens Turki’nin Kral Selman bin Abdülaziz’e yakın isimler arasında yer aldığı ve yönetim kademelerinde etkili olduğunu biliniyor.

Gabi Aşkenazi

BAE’YE DE MESAJ

Prens Turki’nin İsrail’i hedef alan son derece sert açıklaması, Riyad’ın son dönemde dış politikasında yaşadığı değişimin bir göstergesi olarak nitelendirildi. Riyad’ın geçtiğimiz haftalarda Neom kentinde gerçekleşen Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun görüşmesinin basına sızdırılmasından oldukça rahatsız olduğunu biliniyor. Suudi Prens’in, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) işgalci İsrail’le normalleşmesini takip eden benzer bir anlaşmaya imza atan Bahreyn’de düzenlenen bir toplantıda kullandığı sert sözlerin diğer hedefinin ise Abu Dabi olduğu değerlendiriliyor. BAE’nin, Riyad’ın 2002 yılında liderliğini üstlendiği Filistin meselesinde çözümü hedefleyen Arap Barış İnisiyatifi’nin altını oyacak şekilde İsrail’le ilişkileri resmileştirme adımı atmasının büyük rahatsızlık oluşturduğu biliniyor. Arap Barış İnisiyatifi, İsrail’le normalleşme karşılığında 1967 sınırları çerçevesinde bir Filistin devletinin kurulmasını öngörüyordu. Riyad’ın son günlerde BAE ve Bahreyn’den ayrışan ve Katar’la ilişkileri yeniden kurmaya dönük adımlar attığı da biliniyor. Önceki gün aynı IISS konferansına katılan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da, ülkesinin, Körfez güvenliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu söylemişti. Bin Ferhan, burada yaptığı konuşmada, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bünyesinde Körfez güvenliğini güçlendirme ve iş birliği çerçevesini genişletmeye kararlı olduklarını kaydederek, dolaylı yoldan Katar’la ilişkileri normalleştirme mesajı verdi.

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