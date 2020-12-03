Suudi Arabistan Katar ile ortak zemin arayışında: Bu kez BAE izole edilebilir

Suudi Arabistan ve Katar arasında Körfez krizini çözmeye yönelik yeni anlaşmaların konuşulduğu iddia ediliyor.

Katar ve Suudi Arabistan'ın, üç yıllık Körfez krizinde bir ön anlaşma imzalamaya yakın oldukları belirtiliyor.

Beklenen anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Jared Kushner’in Körfez krizini çözmek için Körfez bölgesine gelmesinden sonra duyuruldu.

KUSHNER ANLAŞMA TURUNA ÇIKTI

Kushner’in turu, bu haftanın başlarında Riyad’da Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile ve Çarşamba günü Doha’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüşmeleri içeriyordu. El Cezire, Kushner'in Katar'dan ayrıldığını öğrendi.

Wall Street Journal (WSJ) Çarşamba günü, ABD yetkililerinin görüşmelerin ana odağının Katar uçaklarının Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava sahasından geçmesine izin verme konusundaki bir anlaşmazlığı çözmek olduğunu aktardı.

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BAE, BAHREYN VE MISIR'I KAPSAMIYOR

Bloomberg, yakın anlaşmanın Suudi Arabistan ile birlikte Katar'a karşı bir dörtlü abluka oluşturan BAE, Bahreyn ve Mısır'ı kapsamayacağını bildirdi.

Dört ülke Haziran 2017'de Katar ile diplomatik ve ticari bağları keserek bir dizi yaptırım uygulama kararı almıştı. Körfez devletine kara, deniz ve hava ambargosu uygulanmıştı. Ablukayı kaldırmanın bedeli olarak ise 13 maddelik bir ültimatom belirlenmişti.

SUUDİ ARABİSTAN ORTAK ZEMİN ARAYIŞINDA

WSJ, Suudi Arabistan'ın krizi çözmek için ortak bir zemin bulma konusunda daha istekli olduğunu belirterek, ablukaya alan ülkelerin ablukayı kaldırma taleplerini gevşettiklerini bildirdi.

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Londra'daki King's College'da görevli Andreas Krieg, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, Körfez'deki ideolojik uçurumun Suudi Arabistan değil, Katar ile BAE arasında olduğunu vurguladı:

"Emirlikler şu anda herhangi bir taahhütte bulunamıyor veya buna istekli değiller. Bu, BAE'yi tıpkı 2014 Körfez krizi olayından sonra olduğu gibi oldukça izole bırakabilir ve Biden yönetimine Abu Dabi'nin bölgede yıkıcı bir oyuncu olabileceğine dair yanlış sinyal gönderebilir"