Dünya Beceriksizlik itirafı Afganistandaki acziyetini kabul etti
AMERİKA

Beceriksizlik itirafı: Afganistan'daki acziyetini kabul etti

ABD, 20 yıl süren işgal süresince Afganistan’da istikrarsızlığın gerçek nedeninin beceriksizliği olduğunu itiraf etti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın, fiyasko ile sonuçlanan tahliye operasyonu için “başarılı” yorumunda bulunması da Washington’ın gerçeklikten ne kadar kopuk olduğunu gösterdi. Öte yandan DNI Direktörü Avrik Haines de önceliklerinin Afganistan olmadığını açıkladı.

Dış Haberler Yeni Şafak
​Beceriksizlik itirafı: Afganistandaki acziyetini kabul etti
Fotoğraf: Arşiv

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, kadın ve çocuk ayırt etmeksizin 170 binden fazla sivili katlettikleri 20 yıllık Afganistan işgalinde, ABD’nin biçare kaldığını itiraf etti. Afganistan oturumunda Kongre üyelerinin sorularını yanıtlayan Blinken, 20 yıl ülkede kaldıkları halde bir fark yaratamadıklarını belirterek, bir yıl daha kalmaları durumunda bir şeyin değişmeyeceğini söyledi. Kabil’den yapılan skandal tahliye sürecini “başarılı” olarak yorumlayan Dışişleri Bakanı, “Taliban’ı tanımayın” çağrısıyla Pakistan’ı da açıktan tahakküm altına almaya çalıştı. Öte yandan ABD Ulusal İstihbarat (DNI) Direktörü Avril Haines ise Afganistan’dan çekilme sonrasında kaosu Somali, Yemen, Suriye ve Irak’a taşıyacaklarının işaretini verdi.

Blinken
Blinken

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FİYASKOYA BAŞARI DEDİ

  • ABD’nin hezeyanla sonuçlanan 20 yıllık işgaline kılıf uyduranlar listesine adını yazdıran Blinken, çekilmeye gerekçe olarak Afganistan’ın istikrara kavuşacağına dair hiçbir işaret göremediklerini ileri sürdü. “20 yıl ve yüz milyarlarca dolar destek, ekipman ve eğitim yeterli değilse, neden bir yıl, beş yıl ya da on yıl bir fark yaratsın?” ifadelerini kullanan Bakan, Washington’ın 20 yıl boyunca uyguladığı politikalarla hiçbir yol alamadığını ve beceriksizliğini itiraf etmiş oldu. Blinken, Kabil’den gerçekleştirilen ve fiyasko ile sonuçlanan tahliye sürecini de “başarılı” bir şekilde yürüttüklerini savundu.

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PAKİSTAN’A BASKI

Blinken oturum sırasında Pakistan’a da çağrıda bulundu. Bakan, Taliban hareketi uluslararası toplumun beklentilerini karşılamadıkça, Pakistan’ın yeni Afgan hükûmetini tanımaması gerektiğini belirtti. Afganistan’ın komşusu olan Pakistan’ı açıktan baskı altına alan Blinken, “Pakistan dahil tüm ülkeler, Taliban liderliğindeki hükûmete herhangi bir meşruiyet veya destek vermeden önce beklentilere uymaları konusunda ısrar etmeli” dedi.

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KAOSU TAŞIYACAKLAR

  • Öte yandan DNI Direktörü Haines ise, Afganistan’dan çekilme sonrasında kaosu Somali, Yemen, Suriye ve Irak’a taşıyacaklarının sinyalini verdi. En büyük terör tehditlerini artık Afganistan’dan beklemediklerini belirten Haines, “DEAŞ için Yemen, Somali, Suriye ve Irak’a bakıyoruz. En büyük tehdidi burada görüyoruz” dedi ve kaosu taşıyacakları yeni hedeflerle ilgili ipucu verdi. ABD Başkanı Joe Biden ise, “ABD’nin terörle mücadelede yeni hedeflere yoğunlaşacağını” belirtmişti.

Guterres
Guterres

BM’den 1,1 milyar dolarlık yardım

ABD’nin 20 sene süren kanlı işgali sonrası yaralarını sarmaya çalışan Afganistan’a, Birleşmiş Milletler’den (BM) 1,1 milyar dolar yardım taahhüdü geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen “Afganistan’daki İnsani Durum” konulu uluslararası konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını bildirdi. Guterres, BM Cenevre Ofisi’nde Afganistan konferansı devam ederken basın toplantısı düzenledi. Konferansa sadece hükûmetlerden değil, sivil toplum kuruluşları (STK) ve uluslararası kuruluşlardan çok büyük katılım olduğunu aktaran Guterres, üyesi 96 ülke, 33 uluslararası ve bölgesel kuruluş ile 22 uluslararası STK’nın konferansa iştirak ettiğini belirtti. Afganistan’da 38 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten BM yetkilisi, ihtiyacı olanlar için 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını aktardı.

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