Dünya Belarusta teröre teşebbüs edenlere idam cezası yasası onaylandı
AVRUPA

Belarus’ta teröre teşebbüs edenlere idam cezası yasası onaylandı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, teröre teşebbüs edenlere yönelik idam cezasını öngören yasa değişikliğini imzaladı.

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Haber Merkezi AA
Belarus’ta teröre teşebbüs edenlere idam cezası yasası onaylandı
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko

Belarus Ulusal Yasa İnternet Portalı'nda yayımlanan belgeye göre, Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Belarus Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikleri onayladı.

Değişikliklere göre, uluslararası karışıklık veya savaş çıkarmak amacıyla yabancı bir devlet veya uluslararası bir kuruluşun temsilcisini öldürmeye teşebbüs etmeye hazırlanmak, idam cezasını öngörüyor.

Terör eylemi yapan ve planlayana idam cezası

Atom enerjisi tesislerinin kullanılmasıyla, radyoaktif maddeler veya nükleer malzemeler, kimyasal veya biyolojik maddeler kullanılmasıyla, uluslararası bir terör eylemi yapan veya terör eylemi girişiminde bulunmaya hazırlananlara da idam cezası verilebilecek.

Ayrıca, yetkililerin karar verme sürecini etkilemek ve halkı korkutmak için devlet veya kamu faaliyetleriyle bağlantılı olarak bir devlet adamı veya topluma mal olmuş kişileri öldürmeye teşebbüs edenler de idam cezası kapsamına alınabilecek.

Resmi olarak yayımlanmasından itibaren 10 gün sonra yürürlüğe girecek Belarus Ceza Kanunu’ndaki değişiklik, daha önce parlamentonun alt ve üst kanadında kabul edilmişti.

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FOTOĞRAF 12
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Belarus Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerinin ani tatbikata başladığını duyurdu.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.
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Askeri birliklerin hızla değişen durumda arazinin bilinmeyen bölgelerinde faaliyet göstereceği kaydedilen açıklamada, \"Denetimin amacı, askerlerin olası bir krize hızlı bir şekilde müdahale etmeye hazır olup olmadığını ve kabiliyetini değerlendirmektir.\" ifadeleri kullanıldı.
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Denetlemeye dahil olan kuvvetlerin bileşiminin kademeli artırılacağı, bunun da hem karada hem de havada askeri tehditlere karşı koyma yeteneklerini test etmeyi mümkün kılacağı bildirilen açıklamada, denetlemenin çok karmaşık bir özellik taşıdığına dikkat çekildi.
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Açıklamada, \"Sürmekte olan faaliyetler, en etkili asker eğitimi biçimlerinden biridir ve bir bütün olarak ne Avrupa toplumu için ne de özellikle komşu ülkeler için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır.\" değerlendirmesinde bulunuldu.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.
Title
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.
Title
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.
Title
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.
Title
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.
Title
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun dün akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Belarus silahlı kuvvetleri bugün ani tatbikata başlayarak, savaşa hazır olma görevlerini icra etmeye başladı.
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