Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Rusya-Ukrayna savaşı beklenenden uzun sürdü

Lukaşenko, Rusya-Ukrayna savaşına dair Associated Press'e konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'daki "operasyonunun" bu şekilde uzun süre devam edeceğini düşünmediğini vurgulayan Lukaşenko, savaşı durdurmak için "her şeyi" yaptığını iddia etti.

Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını savunmasına karşın "Rusların dediği gibi plana göre mi yoksa benim hissettiğim gibi mi (uzun sürmesi) gittiğini söyleyecek kadar bu soruna dalmış değilim. Bir kez daha vurgulamak istiyorum, bu operasyonun uzadığını hissediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın Rusya'yı provoke ettiğini ancak Belarus'un barıştan yana olduğunu dile getiren Lukaşenko, şöyle devam etti:

"Kategorik olarak hiçbir savaşı kabul etmiyoruz. Savaş çıkmasın diye her şeyi yaptık ve yapıyoruz. Sizin ve benim sayemde Ukrayna ile Rusya arasında müzakereler başladı. Ancak topraklarında fiilen savaş devam eden Ukrayna, neden askeri harekat yapıyor, insanlar ölüyor, Ukrayna neden bu müzakerelerle ilgilenmiyor?"

REKLAM

Lukaşenko, Belarus silahlı kuvvetlerinin dün başlattığı tatbikatlarla kimsenin tehdit edilmediğini belirterek, "Bize kimin karşı çıktığını biliyoruz bu yüzden bu tür çatışmayı çıkarmak için tehdit edemeyiz. Burada (Batı'da) savaş kesinlikle Belarus'un çıkarına değil. Batı huzur içinde uyuyabilir" ifadelerini kullandı.

Nükleer silah kullanmanın "kabul edilemez" olacağını vurgulayan Lukaşenko, Rusya'nın bu tür planları olup olmadığını söyleyemeyeceğini kaydetti.

FOTOĞRAF 14 Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor. Birçok Ukraynalı, topraklarını savunmak için ülkede kalarak Rus askerlerine karşı savaşıyor.<br><br>Savaşta iki ay geride kalırken Ukrayna'daki can kayıpları da giderek artıyor.<br> ZELENSKİ BİZZAT DUYURDU: HER ZAMAN EN CESURLAR ARASINDAYDI<br><br>Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki Ukraynalı Gazeteci Oleksandr Makhov’un hayatını kaybettiğini duyurdu. \"Bugün konuşmama bir hikaye ile başlayacağım. Bu hikaye tanınmış bir gazeteci olan Oleksandr Makhov hakkında.\" diye sözlerine başlayan Zelenski, Ukrayna'nın Kharkiv bölgesindeki İzium kenti yakınlarında öldüğü belirtilen genç adam hakkında şunları söyledi;<br> \"Ukrayna ve Dom TV kanallarındaki haberlerini eminim görmüşsünüzdür. Kendisi Vatansever, samimi ve daima kibirden uzak biriydi. Her zaman en cesurlar arasında ilk sıralardaydı. Rusya bu ölümün sorumluluğunu üstlenecek, bedelini ödeyecek. Ukrayna için zafer kazanacağız\"<br> GAZETECİLİĞİ BIRAKIP ORDUYA KATILMIŞTI<br><br>Makhov, Rusya ile savaşın başlangıcında askerlik hizmeti için gönüllü olmadan önce Ukrayna televizyonunda canlı yayın muhabiriydi. Savaşın başlaması ile gazeteciliği bırakıp orduya katılmıştı. NİŞANLISINA 'İYİLEŞECEĞİM' DİYE SÖZ VERMİŞTİ<br><br><br>28 Nisan'da şarapnel parçası çarpması sonucu yaralanan Makhov Facebook'tan fotoğrafını paylaşarak nişanlısı Anastasia Blyshchyk'a düğünden önce iyileşeceğinin sözünü vermişti. 'LÜTFEN HATA VAR DEYİN'<br><br>Makhov'un nişanlısı ölüm haberinin ardından Facebook'tan yaptığı yürek burkan paylaşımda, 'İnanamıyorum. O yaşıyor, lütfen bana bunun bir hata olduğunu söyleyin' dedi.<br><br> 2015 YILINDA DA ÇATIŞMALARA KATILMIŞ<br><br><br>Markhov'un mesleğine ara verip ülkesi için savaşması bir ilk değildi. Genç adam daha önce de 2015 yılında Donbas bölgesindeki Rus ayrılıkçılarla çatışmalara girmişti. Mevcut çatışmanın başlamasından kısa bir süre önce Coffee or Die Magazine'e konuşan Markhov \"Bir gazeteci olarak yaptıklarımın yeterli olmadığını hissettim ve bir asker olarak düşmanla savaşmak istedim.<br><br><br> Bir gazeteci olarak ölebileceğini biliyorsun. Karşı tarafın seni öldürebileceğini biliyorsun ama aynı zamanda hedef olmadığın da hissediyorsun. Öte yandan bir asker olarak düşmanın seni öldürmek istediğini biliyorsun. Seni öldürmeye çalışıyorlar. Bu çok farklı bir duygu. Yeniden savaşa gitmeye hazırım.\" demişti. SAVAŞTA HAYATINI KAYBEDEN 8. GAZETECİ<br><br><br>Ukrayna’nın kuzeydoğusunda bulunan Izyum kentinde yaşamını yitiren gazeteci Makhov’un, 2 aydan daha uzun süredir devam eden savaşta hayatını kaybeden 8. gazeteci olduğu öğrenildi. Orduya katılan Ukraynalı gazeteci hayatını kaybetti: Zelenskiy 'bedelini ödeyecekler' diyerek duyurdu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından mesleğini bırakarak orduya katılan gazeteci Oleksandr Makhov'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Zelenskiy 'kahraman' ilan ettiği gazetecinin 'en cesurlar arasında her zaman ilk sırada' olduğunu vurgulayarak 'bedelini ödeyecekler' dedi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

DÜNYA ABD’den Kanada’ya drone ile silah sevkıyatı

DÜNYA ABD'li Senatör Robert Menendez: Beyaz Saray Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı

DÜNYA Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait üç savaş uçağı düşürdük