Dünya Belçikada insanlık ayıbı Sığınmacıları sokağa terk ettiler
AVRUPA

Belçika'da insanlık ayıbı: Sığınmacıları sokağa terk ettiler

Belçika, uluslararası koruma başvurusunda bulunan sığınmacıları sokağa terk etti. Şimdiye dek sığınmacılara kalacak yer gösterilmemesi nedeniyle açılan 7 bine kadar davanın akabinde, ilk kez Belçika hükümetine bu sebepten dava açıldı. Mahkeme, Belçika devletini sığınmacıları sokağa terk ettiği ve kalacak yer sağlamadığı için suçlu buldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Belçikada insanlık ayıbı: Sığınmacıları sokağa terk ettiler
Belçika devleti, sığınmacıları sokağa terk etmesi nedeniyle suçlu bulundu.

Belçika'da mahkeme, devleti, uluslararası koruma başvurusu yapan sığınmacılara barınacak yer Açıklama yapan avukat Estelle Didi, Brüksel'de iş mahkemesinde devlete karşı açtıkları davayı kazandıklarını söyledi.

Didi, şimdiye kadar sığınmacılara kalacak yer gösterilmemesiyle ilgili 7 bin kadar davanın kazanıldığını ancak hepsinde dava edilen mercinin, Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kurumu (Fedasil) olduğunu, bu kez ise ilk defa devletin suçlu bulunduğunu vurguladı.

Belçika'da önde gelen 10 sivil toplum kuruluşu (STK), meseleyi sene başında mahkemeye taşımıştı. Brüksel Asli Hukuk Mahkemesi, 19 Ocak'ta Fedasil'in "en az bir kişiye kalacak yer verilmeyen veya sığınma başvurusu alınmayan her iş günü başına" 5 bin avro ceza ödemesine hükmetmişti.

Son kararla bu ceza günlük 8 bin avroya çıkarıldı. Ancak STK'ler şimdiye kadar hiçbir ödeme yapılmadığını belirtiyor.

Belçika'da sığınmacıların kabulünden sorumlu federal kuruluş Fedasil'in barınak bulmamasıyla ilgili kriz, bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Önemli kısmı 18 yaş altı olan sığınmacılar, mülteci kabul merkezlerinin kapasiteleri dolduğu için sokaklarda yatıp kalkıyor.

Belçika'da peş peşe bıçaklı saldırı dehşeti
DÜNYA
Belçika'da peş peşe bıçaklı saldırı dehşeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a tepki: Kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor buna sessiz kalamayız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a tepki: Kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor buna sessiz kalamayız

Yunanistan'a sığınmacı tepkisi
GÜNDEM
Yunanistan'a sığınmacı tepkisi

İngiltere'de göçmen tartışması: İçişleri Bakanı'nın söyledikleri tepki çekti
DÜNYA
İngiltere'de göçmen tartışması: İçişleri Bakanı'nın söyledikleri tepki çekti
Tarihi başarı

Tarihi başarı

​Fas lider olarak adını son 16'ya yazdırdı.
Favori eve dönüyor

Favori
eve dönüyor

​Hırvatistan üst tura yükseldi, Belçika veda etti.
Tek hedefimizterör örgütleri

​MGK bildirisi yayımlandı.

Olaylı derbinin <br>cezaları belli oldu

Olaylı derbinin
cezaları belli oldu

PFDK, Göztepe Altay maçında yaşananlarla ilgili kararını açıkladı.
AYM son <br>noktayı koydu

AYM son
noktayı koydu

Gizli ses kaydı delil sayılır mı?

İki kişi öldü: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.