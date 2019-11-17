Dünya Benzin zammı protestoları İranda Yezddeki gösterilerde 40 kişi gözaltına alındı
ORTADOĞU

Benzin zammı protestoları: İran'da Yezd'deki gösterilerde 40 kişi gözaltına alındı

Benzin zammı protestoları: İran'da Yezd'deki gösterilerde 40 kişi gözaltına alındı

Yezd kentindeki gösterilerde kamu malına zarar verdiği ve emniyet güçlerinin müdahalesi esnasında bazı polisleri yaraladıkları gerekçesiyle 40 kişinin gözaltına alındığını belirtildi.

Haber Merkezi AA
Gösterilerde 40 kişi gözaltına alındı.
Gösterilerde 40 kişi gözaltına alındı.

Yezd Başsavcısı Muhammed Haddadzade, benzin zammı protestolarında 40 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

  • Mehr Haber Ajansına konuşan Haddadzade, gözaltına alınanların çoğunun diğer yerleşim birimlerinden geldiğini değerlendirdiklerini ifade etti.

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Ne olmuştu?

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketinin daha önce yaptığı açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1,5 lira) çıkartılmıştı.

Tahran, Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Yezd ve Kereç gibi birçok kentte benzin zammı protestoları cuma günü başladı. Polisin müdahale ettiği olaylarda, ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

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