Dünya Benzin zammı İranı yaktı
ORTADOĞU

Benzin zammı İran’ı yaktı

İran’da benzine yapılan yüzde 50’lik zam halkı sokaklara döktü. Birçok kentte onbinler zammı protesto etti. Sircan kentinde benzin istasyonları ateşe verildi. Göstericiler araçlarıyla başkent Tahran’ın giriş ve çıkışlarını trafiğe kapattı. Güvenlik güçlerinin sert müdahale ettiği olaylarda bir gösterici hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran sokakları
İran sokakları

Dünyada büyüyen ekonomik ve sosyal problemlerin sonucu olarak protestoların düzenlendiği ülkelere İran da eklendi. İran'da benzine yapılan yüzde 50'lik zam halkı sokaklara dökerken gösterilerde bir kişi hayatını kaybetti. Göstericiler Başkent Tahran'ın giriş-çıkış yollarını araçlarıyla trafiğe kapattı.

BENZİN İSTASYONLARI YAKILDI

Protestolar cuma akşamı başladı. Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan ve Şiraz kentlerinde sokağa çıkan halk, benzine yapılan zamma tepki gösterdi. Göstericiler araç sahiplerini kontak kapatmaya çağırırken, İsfahan ve Kirman eyaletine bağlı Sircan kentinde 2 benzin istasyonu ve 2 polis aracı ateşe verildi. Bunun üzerine Tahran başta olmak üzere bazı şehirlerde güvenlik güçleri benzin istasyonlarının önünde önlem aldı. Meşhed'de ise güvenlik güçleri göstericileri müdahale ederek dağıttı.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Pek çok kentte protestolar dün de devam etti. Tebriz, Şiraz ve Huzistan gibi kentlerde güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri sonucu arbede yaşanırken, Tahran'daki gösterilerde bazı sürücüler ana yollarda kontak kapatarak trafiği durdurdu. Göstericiler Tahranpars semtinde bir banka şubesini ateşe verdi. Bir polis aracının da gösterilerde yakıldığı belirtildi. Sircan şehrindeki protestolarda ise 1 kişinin öldüğü bildirildi. Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi, hayatını kaybeden kişinin ölüm nedeninin Adli Tıp tarafından incelendiğini ifade ederek, "Yaralıların da nasıl yaralandığı soruşturuluyor. Güvenlik güçleri doğrudan ateş etme emri almadı ancak hassas akaryakıt depolarını korumak amacıyla havaya ateş açma talimatı almışlardı ve bunu da yaptılar" değerlendirmesinde bulundu. İran devlet televizyonu da ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde önceki gece benzin zammını protesto eden kalabalığın üzerine "kimliği belirsiz ve şüpheli" kişilerce ateş açılması sonucu yaralananlar olduğunu duyurdu.

'YALANCI RUHANİ'

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, başkent Tahran'da, araçlarıyla yollarını kapatan protestocuların, "Hakkımızı alırız zilleti kabul etmeyiz", "Diktatöre ölüm", "Yalancı Ruhani" sloganları attığı duyuldu. Şiraz ve Sultanabad'da ise protestocular, "Ne Gazze, ne Lübnan. Ben hayatımı İran'a adadım" sloganları attı. Öte yandan Ahvaz'da düzenlenen gösterilerde de bir banka şubesi ve kamu mallarının ateşe verildiği belirtildi.

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketinin daha önce yaptığı açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1,5 TL) çıkartılmıştı. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden İran'da araç başına ayda 60 litre benzin devlet tarafından sübvanse ediliyor.

  • Gelir dağıtılacak
  • Hasan Ruhani
  • Öte yandan Hasan Ruhani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 4 yıldır benzine zam yapmadıklarını belirterek, artışın halkın menfaatleri doğrultusunda ve dar gelirli vatandaşlara yardım amacıyla yapıldığını ifade etti. Ruhani, ekonomik krize rağmen hükümetin artıştan kazanç elde etmeyi amaçlamadığını ve tüm gelirin 60 milyon kişiye dağıtılacağını vurguladı.
  • Irak iki sınır kapısını kapattı
  • Irak hükümeti, İran yönetiminin talebi üzerine ülkenin güneyi ve doğusundaki 2 sınır kapısını tek taraflı olarak yaya geçişine kapattı. Irak Gümrükler Heyeti Sözcüsü Aladdin el-Kaysi, yaptığı yazılı açıklamada, sınır kapısında ticari geçişlerin normal şekilde devam ettiğini ancak İran'da başlayan gösteriler nedeniyle Tahran yönetiminin talebi üzerine Irak'tan İran'a yaya geçişlerinin güneydeki Şelemçe ve doğudaki Eş-Şib Sınır Kapısı'dan tek taraflı durdurulduğunu ifade etti.

İran’da benzine yüzde 50 zam
EKONOMİ
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