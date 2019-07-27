Dünya Berlinin 13 yıllık hayalet havalimanı
AVRUPA

Berlin’in 13 yıllık 'hayalet havalimanı'

1948 yılında Sovyetler Birliği’nin Berlin’e uyguladığı ablukayı kırmak için müttefik silahlı kuvvetleri tarafından yalnızca 90 günde tamamladığı Tegel Havalimanı yerine yapılacağı söylenen Berlin-Brandenburg Uluslararası Havalimanı hala inşaat halinde. Projenin üzerinden tam 13 yıl geçmesine rağmen söz konusu mekan "hayalet havalimanı"nı andırıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Havalimanında, bir çok bölüm kullanılmadan eskidi.
Havalimanında, bir çok bölüm kullanılmadan eskidi.

Almanya’nın Berlin şehrinde yapımına 2006 yılında başlanan ve açılışı 5 kez ertelenen Berlin Berlin-Brandenburg Uluslararası Havalimanı’nı 2019 yılında da faaliyete geçirilemedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 yıllık planlama sürecinin ardından inşaatına 2006'da başlanan ve milyarlarca Euro'ya mal olan Brandenburg Havalimanı, hayalet bir mekan halinde.

2012 yılında açılacağı ilan edilen havalimanı hala hizmete giremedi. Terminal kapılarından kablo tesisatına, düzeltilmesi gereken 500 binden fazla teknik hatası bulunan hayalet havalimanı birçok Alman için "ulusal travma"ya dönüştü.

İstanbul Havalimanı'nın inşa edilme sürecinde çok sayıda kara propagandaya imza atan Alman basını, yapımına 13 yıl önce başlanan Berlin-Brandenburg Havalimanı'nın 2020 yılında yapılması planlanan açılışının da tehlikede olduğu açıkladı.

Tek seferle tünel havalandırılıyor

Havalimanı bünyesinde bulunan demiryolu hattında bir 'hayalet tren', tüneli havalandırmak için günde bir kez sefer yapıyor.

BBC'de yer alan habere göre, havalimanındaki otel henüz hiç müşteri ağırlamadı. Otelin çekirdek personeli odaların tozunu alıyor, boruları çalıştırmak için çeşmeleri açıp kapatıyor.

Terminal binasının içinde ürkütücü bir hava var. Bagajların alındığı bantlar, sistem tutukluk yapmasın diye boşa çalıştırılıyor.

Panolar, kalkan ve inen uçakları gösteriyor. Ama bunlar, Berlin'deki diğer havalimanlarını kullanan uçakların iniş ve kalkış bilgileri.

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Havalimanının açılışı sürekli ertelendiği için bu panolardan bazıları daha kullanılmadan eskidi ve yenilenmesi gerekiyor.

Açılış davetiyeleri elde kaldı

İlk ertelemeden sonra açılışın 2012'de yapılacağı duyuruldu.

Açılıştan önce inşaat şirketleri yapısal sorunlara dikkat çekmeye başladılar. Ama kendilerini büyük havalimanı düşüne kaptıran siyasetçiler, kötü haberlere kulaklarını tıkadı.

Davetiyeler gönderildi ancak binaya yangın güvenliği ruhsatını verecek olan yerel makam, yangın dedektörlerinin ve otomatik acil çıkış kapılarının çalışmadığını fark etti.

Sorun için geçici çözümler icat edildi. Bunlar arasında kapılara geçici işçiler koyup, yangın alarmının cep telefonlarıyla çalıştırılması da vardı.

Sonunda Belediye Başkanı Wowereit ile diğer yerel ve bölgesel yetkililer, bir basın toplantısı düzenleyerek açılışın iptal edildiğini duyurdu.

  • Projenin yeni sorumlusu Hartmut Mehdorn, yanlış ampullerden hatalı tesisata 550 bin kalem hatadan oluşan bir liste çıkardı. Yüzlerce kilometrelik kablo tesisatı yeniden döşendi.

Ve havalimanının maliyeti katlanarak arttı.

1948 yılında 90 günde tamamlandı

Berlin-Brandenburg Uluslararası Havalimanı tamamlanabilinirse halen kullanımda olan Tegel havalimanının yerini alacak. Tegel Havalimanı 1948 yılında Sovyetler Birliği’nin Berlin’e uyguladığı ablukayı kırmak için müttefik silahlı kuvvetleri tarafından yalnızca 90 günde inşa edilmişti.

Almanlar 13 yıl önce başladığı Berlin havalimanı inşaatını bitiremiyor
DÜNYA
Almanlar 13 yıl önce başladığı Berlin havalimanı inşaatını bitiremiyor
Berlinin 13 yıllık hayalet havalimanı

Berlin'in 13 yıllık 'hayalet havalimanı'

Açılışı 5 kez ertelenen havalimanı kullanılmadan eskidi.
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