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Dünya Almanlar 13 yıl önce başladığı Berlin havalimanı inşaatını bitiremiyor
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AVRUPA

Almanlar 13 yıl önce başladığı Berlin havalimanı inşaatını bitiremiyor

Almanlar 13 yıl önce başladığı Berlin havalimanı inşaatını bitiremiyor

İstanbul Havalimanı'nın inşa edilme sürecinde çok sayıda kara propagandaya imza atan Alman basını, yapımına 13 yıl önce başlanan Berlin-Brandenburg Havalimanı'nın 2020 yılında yapılması planlanan açılışının tehlikede olduğunu yazdı.

Haber Merkezi AA
13 yıl önce başlayan havalimanı inşaatının tamamlanmaması, Alman halkında öfkeye yol açıyor.
13 yıl önce başlayan havalimanı inşaatının tamamlanmaması, Alman halkında öfkeye yol açıyor.

Berlin'in güneyinde 13 yıl önce yapımına başlanan havalimanının Ekim 2020'de hedeflenen açılışı tehlikede olduğu belirtildi.

Spiegel dergisinin haberine göre BER Genel Müdürü Engelbert Lütke Daldrup, havalimanına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nisan ayı başında BER’in hissedarları olan Berlin ve Brandenburg eyaletlerinin hükümetleri ile federal hükümetin temsilcilerine havalimanının açılışına ilişkin bilgi veren Daldrup, havalimanı hissedarları, hükümet ve eyalet yetkilileri ile yaptığı görüşmede, "Havalimanın daha önce söylenen ekim 2020’de açılacağına bugün kayıtsız şartsız garanti veremeyiz." ifadesini kullandı.

Havalimanını kontrol eden TÜV Rheinland şirketinin, mart ayı başında havalimanında toplam 11 bin 581 hata tespit ettiği ve bunların 9 bin 407’nin önemli görüldüğü kaydedildi. Şirketin, özellikle hassas güvenlik teknolojisi ve yangın koruma alanlarındaki eksikliklere dikkat çekildiği aktarıldı.

Ulusal basında çıkan haberlerde, ayrıca havalimanın alt katlarında, kabloların geçtiği bölümlerde pürüzlerin bulunduğu ifade edildi.

BER’den yapılan açıklamada ise havalimanının açılışının 2020 Ekim ayında yapılmasının öngörüldüğü, ancak bunun için tüm tarafların görevlerini zamanında ve sözleşmeye uygun olarak yerine getirmeleri gerektiği vurgulandı.

  • 2006'da temeli atılan ve Haziran 2012'de hizmete girmesi planlanan BER'in açılışı yangın söndürme sistemi ve inşaat hataları sebebiyle birkaç kez ertelenmişti. 2017’nin mart ayında genel müdürlük görevine getirilen Daldrup, geçen yıl havalimanının 2020'nin ekim ayında açılacağını bildirmişti.

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