Dünya Beyaz Saray Sözcüsü Psaki Bidenın Ukraynaya asker gönderme niyeti yok
AMERİKA

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti olmadığını açıkladı. Biden'ın şu anda odağının NATO'nun doğu kanadı olduğunun altını çizen Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum, Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti ya da isteği yok" dedi.

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Haber Merkezi AA
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Bidenın Ukraynaya asker gönderme niyeti yok
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"PUTİN'İN KAFASINDAN GEÇENLERİ OKUYAMIYORUZ"

  • Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal etme tehdidinin sürdüğünü ancak bunun ne zaman olacağına dair bir tahminleri olmadığını belirten Psaki, "Putin'in kafasından geçenleri okuyamıyoruz" ifadesini kullandı.

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"HER TÜRLÜ SENARYOYA KARŞI TETİKTEYİZ"

Psaki, ABD'nin her türlü senaryoya karşı tetikte olduğunu vurgulayarak, "Bizim tercih ettiğimiz yol diplomasi ancak sınır bölgesinde hareketliliğin arttığını görüyoruz" yorumunu yaptı.

Beyaz Saray'dan Kongre üyelerine Ukrayna brifingi

Biden'ın şu anda odağının NATO'nun doğu kanadı olduğunun altını çizen Psaki, "Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum, Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti ya da isteği yok" dedi.

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  • Psaki, üst düzey yetkililerin bugün ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisindeki liderlere Ukrayna konusunda brifing vereceğini belirterek, Kongrenin tüm üyelerine yönelik de ilerleyen günlerde bir brifing yapacaklarını sözlerine ekledi.
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