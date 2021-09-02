Dünya Beyaz Saraydan Talibana yaptırım açıklaması Eylemlerine göre değerlendirilecek
AMERİKA

Beyaz Saray'dan Taliban'a yaptırım açıklaması: Eylemlerine göre değerlendirilecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Taliban'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi konusunun gündeme gelmediğini açıkladı. Psaki, Taliban'ı eylemlerine göre değerlendireceklerini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Beyaz Saraydan Talibana yaptırım açıklaması: Eylemlerine göre değerlendirilecek
Taliban (Arşiv)

Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Afganistan'da bankacılık sisteminin çökmemesi için Taliban'a getirilen bazı yaptırımları kaldırmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Psaki, "Afganistan ile ilgili neler yapılabileceğine bakıyoruz ancak şu anda Taliban'a yaptırımların kaldırılması hiç gündemde yok. Taliban liderlerine yönelik yaptırımları ya da örgütün uluslararası finansal sistemlere erişimlerine getirdiğimiz kısıtlamalarda bir değişiklik yok. Biz Taliban'ı eylemlerine göre yargılayacağız, atılacak adımlar konusunda uluslararası toplumla yakın iş birliği içinde olacağız." dedi.

Afganistan'daki Yeni Şafak ekibi merak edilenleri yanıtladı
OYNAT 13:09
Afganistan'daki Yeni Şafak ekibi merak edilenleri yanıtladı
Yaklaşık bir haftadır Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşananları sıcağı sıcağına aktaran Yeni Şafak ekibi canlı yayında izleyicilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Ayşemine Alioğlu ile Taha Hüseyin Karagöz, bölgedeki son durumun yanı sıra sokaklarda edindikleri izlenimleri ve Taliban güçleri ile yaşadıklarını tüm açıklığıyla paylaştı. Alioğlu, ülkede düğünlerin tüm hızıyla devam etmesi karşısındaki şaşkınlığını ifade ederken, Karagöz de sakal bırakma zorunluluğunun olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Afganistan'dan ABD'ye tahliye edilenlerin yüzde 77'si Afgan

Afganistan'da kaldığı belirtilen yaklaşık 100-200 ABD vatandaşıyla da yakın temas halinde olduklarını vurgulayan Psaki, şu anda ABD'nin Afgan hava sahasında kontrolü bulunmadığını söyledi.

Psaki, Afganistan'dan tahliye edilerek ABD'ye getirilen kişiler hakkında, "Afganistan'dan tahliye operasyonumuz kapsamında 17-31 tarihleri arasında ABD'ye 31 bin 107 kişi getirildi. Bunlardan yüzde 14'ü yani 4 bin 446'sı ABD vatandaşı, yüzde 9'u yani 2 bin 785'i yeşil kart sahibi, yüzde 77'si yani 23 bin 876'sı da Özel Göçmen Vizesine başvurmaya hak kazanan Afganlardı." ifadesini kullandı.

ABD'de resmi süreçleri tamamlanana kadar Afgan mültecilerin askeri üslerde bekletildiğine işaret eden Psaki, bu üslerin toplam kapasitesini 50 bine çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.

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