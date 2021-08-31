Yeni Şafak’ın Kabil Havalimanı’nda Taliban istihbarat görevlisiyle röportajı sırasında ABD’nin zaman ayarlı bombaları patladı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün gece ABD'nin havalandırdığı son uçakla birlikte 20 yıllık işgal süreci fiilen sona erdi. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın yönetimi resmen Taliban'a geçti. Kullanılamaz durumda olan havalimanında ABD'nin bir çok silah, mühimmat ve envanter bıraktığı görüldü.

Yeni Şafak editörlerinden Taha Hüseyin Karagöz havalimanında incelemelerde bulundu ve Taliban havalimanındaki çalışmalardan da sorumlu olan bir istihbarat görevlisinden Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

OYNAT 05:56 Taliban istihbarat görevlisiyle röportaj sırasında ABD'nin zaman ayarlı bombaları patladı Afganistan'dan dün gece itibariyle tamamen çekilen ABD'nin geride bıraktığı envanterleri Taliban'ın kullanmaması için Kabil Havalimanı'nın bazı noktalarına zaman ayarlı bombalar yerleştirdiği ortaya çıktı. Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz, Taliban istihbarat görevlisinden havalimanın son durumuna ilişkin bilgi aldığı sırada bu zaman ayarlı bombalardan bazıları infilak etti. BiP'te paylaş

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'4 BİN 500'E YAKIN ASKERİ ARACI YAKTILAR'

İstihbarat görevlisi havalimanında son durumu anlattı. Şuanda kontrolün tamamen Taliban'da olduğunu aktaran görevli, ABD'nin havalimanında büyük bir tahribata neden olduğunu ifade etti. İstihbarat görevlisi, geçen gece ABD askerlerinin 4 bin 500'e yakın askeri aracı yaktığını, çok önemli sivil araçları yaktıklarını ve özellikle sivil radarı ateşe verdiklerini aktardı.

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DÜNYA Yeni Şafak bölgeden bildiriyor: ABD güçleri Kabil'den tamamen çekildi

'BM BUNA İTİRAZ ETMELİ'

Bazı araçlara zehir konulduğunu söyleyerek, ABD askerlerinin Afganistan'a ve Afgan halkına çok büyük zarar verdiklerini dile getirdi. Afgan yönetici, Birleşmiş Milletler'in buna itiraz etmesi gerektiğini ve ABD'de bunun hesabını vermesi gerektiğini savundu.

GÜNDEM Yeni Şafak'ın Taliban komutanıyla röportajı sırasında Kabil Havalimanı'nda patlama

'TEKNİK ANLAMDA HER TÜRLÜ DESTEK KABULÜMÜZ'

Havalimanının Türk bir şirket tarafından işletilmesi fikrine açık olduklarını belirten Afgan istihbarat görevlisi, teknik ve sivil anlamda her türlü desteği beklediklerini ifade etti. Aynı şekilde Türkiye'den geçici süreli eğitim desteği alabilme fikrinin de mümkün olduğunu söyledi.

GÜNDEM Patlatıp gidiyorlar

ABD ASKERLERİ GERİDE BOMBALAR BIRAKTI

Taliban istihbarat görevlisi, ABD'nin ülkeyi terk etmeden önce Kabil Havalimanı'nın çeşitli noktalarına zaman ayarlı bomba düzenekleri yerleştirdiğini söyledi. ABD askerlerinin geride bıraktıkları mühimmat, araç ve envanterlerin Taliban tarafından kullanılmaması için zaman ayarlı bombaların zaman zaman infilak ettiğini ifade etti.

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ABD askerleri tarafından yerleştirilen bombaların, Yeni Şafak editörümüz Taha Hüseyin Karagöz'ün röportajı sırasında da patladığı görüldü.

OYNAT 06:22 Yeni Şafak'ın Taliban komutanıyla röportajı sırasında Kabil Havalimanı'nda patlama meydana geldi

Taliban'ın üst düzey yetkilileri arasında yer alan Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkanı Hacı Molla Fakir, Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz'e açıklamalarda bulundu. Röportaj sırasında havaalanında patlama gerçekleşirken, Taliban komutanı, havalimanındaki patlamaların yabancı güçlerin terk ettikleri alana zarar vermesinden kaynaklandığını öne sürdü. Türkiye'den Afganistan'ın yeniden imarı konusunda destek beklediklerini belirten Fakir, “Türkiyeli Müslümanlarla gönlümüz bir atıyor. Türkleri seviyoruz. Türklerle güzel ilişkiler kurmayı istiyoruz. Türk hükümetinden isteğimiz Afganistan'ın yeniden yapılanmasında, imarında yatırım gerçekleştirmeleri' dedi.



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OYNAT 09:42 Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz bölgeden bildiriyor: ABD'nin Afganistan'daki işgali resmen bitti Afganistan'daki ABD güçleri Kabil Havalimanı'ndan tamamen çekildi. Bölgede yaşananları sıcağı sıcağına TVNET ekranlarında aktaran Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz, Taliban üyelerinin havaya ateş açarak kutlamalar yaptığını bildirdi. Karagöz, 'Resmen ABD'nin Afganistan'daki işgali bu geceden itibaren bitti. Taliban bu süreçten sonra artık havalimanı yönetimini devralacak.' dedi.



Karagöz, sözlerinin devamında 'Şu an tablo biraz tedirgin edici. Havalimanının güvenliğini nasıl sağlayacaklar, DEAŞ havalimanını hedef alıyor ve bu saldırılar ABD'nin savunma sistemleri ile boşa çıkarılmıştı. Ve edindiğimiz bilgilere göre ABD giderken beraberinde bu savunma sistemlerini de götürdü.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 04:48 Yeni Şafak Afganistan sokaklarında: Sakal bırakmayana müdahale var mı? Taliban kontrolüne geçen Afganistan'da yaşananları yerinden canlı olarak anlatan Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz , bölgedeki son durumu canlı olarak aktardı. En çok sorulan 'kadınların eğitim hakkı nasıl ilerleyecek ve sakal bırakmayana müdahale ediliyor mu?' sorularına cevap aradı. BiP'te paylaş

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