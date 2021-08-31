Yeni Şafak’ın Kabil Havalimanı’nda Taliban istihbarat görevlisiyle röportajı sırasında ABD’nin zaman ayarlı bombaları patladı
Taliban istihbarat görevlisi, Kabil Havalimanı'nda Yeni Şafak'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın sorumlu yöneticilerinden biri olan istihbarat görevlisi, ABD'nin dün gece Afganistan'dan tamamen çekilmesinden önce havalimanının çeşitli noktalarına zaman ayarlı bombalar yerleştirdiğini aktardı. Röportaj sırasında da bu bombalardan bazıları art arda infilak etti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün gece ABD'nin havalandırdığı son uçakla birlikte 20 yıllık işgal süreci fiilen sona erdi. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın yönetimi resmen Taliban'a geçti. Kullanılamaz durumda olan havalimanında ABD'nin bir çok silah, mühimmat ve envanter bıraktığı görüldü.
Yeni Şafak editörlerinden Taha Hüseyin Karagöz havalimanında incelemelerde bulundu ve Taliban havalimanındaki çalışmalardan da sorumlu olan bir istihbarat görevlisinden Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin bilgi aldı.
İstihbarat görevlisi havalimanında son durumu anlattı. Şuanda kontrolün tamamen Taliban'da olduğunu aktaran görevli, ABD'nin havalimanında büyük bir tahribata neden olduğunu ifade etti. İstihbarat görevlisi, geçen gece ABD askerlerinin 4 bin 500'e yakın askeri aracı yaktığını, çok önemli sivil araçları yaktıklarını ve özellikle sivil radarı ateşe verdiklerini aktardı.
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'BM BUNA İTİRAZ ETMELİ'
Bazı araçlara zehir konulduğunu söyleyerek, ABD askerlerinin Afganistan'a ve Afgan halkına çok büyük zarar verdiklerini dile getirdi. Afgan yönetici, Birleşmiş Milletler'in buna itiraz etmesi gerektiğini ve ABD'de bunun hesabını vermesi gerektiğini savundu.
'TEKNİK ANLAMDA HER TÜRLÜ DESTEK KABULÜMÜZ'
Havalimanının Türk bir şirket tarafından işletilmesi fikrine açık olduklarını belirten Afgan istihbarat görevlisi, teknik ve sivil anlamda her türlü desteği beklediklerini ifade etti. Aynı şekilde Türkiye'den geçici süreli eğitim desteği alabilme fikrinin de mümkün olduğunu söyledi.
ABD ASKERLERİ GERİDE BOMBALAR BIRAKTI
Taliban istihbarat görevlisi, ABD'nin ülkeyi terk etmeden önce Kabil Havalimanı'nın çeşitli noktalarına zaman ayarlı bomba düzenekleri yerleştirdiğini söyledi. ABD askerlerinin geride bıraktıkları mühimmat, araç ve envanterlerin Taliban tarafından kullanılmaması için zaman ayarlı bombaların zaman zaman infilak ettiğini ifade etti.
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ABD askerleri tarafından yerleştirilen bombaların, Yeni Şafak editörümüz Taha Hüseyin Karagöz'ün röportajı sırasında da patladığı görüldü.