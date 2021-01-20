Dünya Biden ABD başkanları için açılan POTUS Twitter hesabından ilk mesajını paylaştı Boşa harcayacak zamanımız yok
AMERİKA

Biden ABD başkanları için açılan 'POTUS' Twitter hesabından ilk mesajını paylaştı: Boşa harcayacak zamanımız yok

Biden ABD başkanları için açılan 'POTUS' Twitter hesabından ilk mesajını paylaştı: Boşa harcayacak zamanımız yok

ABD Başkanı Biden, ABD başkanlık makamına ait "POTUS" kullanıcı isimli Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Karşı karşıya kaldığımız krizleri çözmek için boşa harcayacak zamanımız yok." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Joe Biden
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, ABD başkanlık makamına ait "POTUS" kullanıcı isimli Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Karşı karşıya kaldığımız krizleri çözmek için boşa harcayacak zamanımız yok." mesajını verdi.

Bugün yemin ederek ABD'nin 46'ncı Başkanı olan Biden, sosyal medyadan da ilk resmi paylaşımını yaptı.

ABD Başkanlarına ayrılan "POTUS" kullanıcı adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Biden,"Karşı karşıya kaldığımız krizleri çözmek için boşa harcayacak zamanımız yok. Bu nedenle de bugün buradayım. Oval Ofis'e cesur adımlar atmak ve Amerikalı ailelerin ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak için gideceğim." ifadesine yer verdi.

Trump'ın Twitter hesabı kapatılmıştı

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının ardından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı, 8 Ocak Cuma günü kapatılmıştı.

Trump'ın "POTUS" hesabından yaptığı paylaşımlar da Twitter tarafından silinmişti.

Joe Biden yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu
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Joe Biden yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu
ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu. Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti.

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