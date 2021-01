ABD'nin 46. Başkanı Biden yemin ederek görevine başladı

ABD Başkanı seçilen Demokrat Partili Joe Biden başkent Washington DC.'de yemin ederek göreve başladı. Kamala Harris de yemin ederek ABD'nin ilk kadın, siyahi ve asya kökenli Başkan Yardımcısı oldu.

ABD Başkanı Biden yemin töreni sonrası açıklamalarda bulundu.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Başkan yardımcısı Sayın dostum, sayın konuklarım, sevgili Amerikalılar. Bu Amerika'nın günüdür, bugün demokrasinin günüdür, tarihin ve umudun günüdür. Yenilenme ve kararlılığın günüdür. Yıllardır Amerika sürekli test edildi, zorlukların üstesinden geldi.

Demokrasi başarısını kanıtladı

Bugün yalnızca bir adayın değil bir amacın zaferini kutluyoruz, halkın iradesini kutluyoruz. Tekrar demokrasinin değerli olduğunu öğrendik. Demokrasi kırılgandır, değerlidir. Demokrasi başarısını kanıtladı. Dolayısıyla şimdi yalnızca birkaç gün önce burada şiddet yaşandığını görmüştük. Bir ulus olarak bölünmez biçimde bir araya geldik.

Joe Biden yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu. Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti.

Anayasamızın ve ulusumuzun gücünün bizimle olduğunu biliyoruz

Aynı şekilde uzun zamandır olduğu gibi nasıl bir başkandan bir başkana geçtiğini gördük. Amerika cesurdur, olaylara olumlu bakar. Ulus olarak ne olmamız gerektiğini biliyoruz. Bugün iki partinin de adaylarına kalbimin derinliklerinden gelen şükranla teşekkür ediyorum. Anayasamızın esnekliğinin, gücünün, ulusumuzun gücünün Başkan Charter'in da belirttiği gibi bizimle olduğunu biliyoruz.

Çok fazla şeyi iyileştirmemiz, yeniden inşa edip, kazanmamız gerekecek

Ben yemin ettim ve George Washington ilk başkanlık yemini etmişti. Amerika başkanlara dayanmıyor, hepimizin üzerinde yükseliyor. Biz iyi insanlarız, yüzyıllardır mücadelelerimiz sürüyor. Barışta ve savaşta çok fazla aşama kaydettik. Hala yapacağımız çok şey var. Önümüze bakıyoruz. Önemli imkanlar var önümüzde. Çok fazla şeyi iyileştirmemiz, yeniden inşa edip, kazanmamız gerekecek.

Tarihte çok az sayıda kişi daha fazla zorlukla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Yüzyılda bir virüsler, bu şekilde pandemi oluştururlar. Amerika bir yıl içinde 2. Dünya Savaşı'nda kaybettiği kadar insanı kaybetti. Pek çok kişi işini kapamak zorunda kaldı. Biz tüm insanlar için adalet arıyoruz.

Amerika'yı bir kez daha tüm dünyada iyiliğin timsali haline getirebiliriz

1863'de Abraham Lincoln bir belge imzalamıştı. 'Eğer benim adım tarihe yazılacaksa bu sözleşmeden dolayı tarihe yazılacak, ruhum burada yer alıyor' demişti. Bugün yine bir Ocak ayındayız ve ruhum burada. Tüm ruhumla halkımızı bir araya getirmek, birleştirmek istiyorum. Tüm Amerikalıların bu amaç doğrultusunda bana katılması çağrısında bulunuyorum. Düşmanlarımızla, nefretle, aşırıcılıkla, şiddetle, hastalıklarla mücadele etmek için, işsizlikle mücadele etmek için bir arada olmamız gerekiyor. Bir araya gelerek harika şeyler yapabiliriz, istihdamı arttırabiliriz, çocuklarımıza güvenli okullarda eğitim verebiliriz, bu virüsün üstesinden verebiliriz. Amerika'yı bir kez daha tüm dünyada iyiliğin timsali haline getirebiliriz.

11 Eylül'ü hatırlayın, pek çok zorluk yaşandı ve iyi melekler bizi her zaman korudu

Virüsün bizi ne kadar etkilediğini bazı güçlerin bizi nasıl böldüğünü biliyoruz. Tarihimiz sürekli mücadelelerle doludur. Amerika'nın ideali eşitliğe dayalı, ırkçılık, korku ve şeytanlaştırmayla her zaman mücadele halindedir. 11 Eylül'ü hatırlayın, pek çok zorluk yaşandı ve iyi melekler bizi her zaman korudu.

Şu an tarihi bir andayız

Yeterince sayıda olduğumuzda biz başarılı olabiliyoruz. Bunu şu an yapabiliriz. Tarih, inanç, akıl birliğe işaret etmektedir. Birbirimizi düşmanlar olarak değil komşular olarak hareket görebiliriz. Birlik etrafında kenetlenebiliriz. Aksi takdirde barış, ilerleme olmayacaktır. Yalnızca sinirli olma durumu hakim olacak ve kaos egemen olacak. Şu an tarihi bir andayız. Krizler ve zorluklar var önümüzde. Şu an artık ABD olmak gerekiyor, birleşmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak size garanti veriyorum, başarısız olmayacağız.

Biz de bugün Amerikan tarihinde ilk kez siyasi bir başkan yardımcısının, kadın bir başkan yardımcısının göreve geldiğini görüyoruz. Tam da burada duruyoruz. Burada pek çok kişi barış için hayatını kaybetti. İşte bakın burada bir isyan yaşandı, şiddet yaşandı. İnsanlar demokrasi alanında çalışanlar durdurulmaya çalışıldı, tam da bu kutsal alanda oldu. Bu asla yaşanmayacak, bugün, yarın, benzer bir olay asla yaşanmayacak.

Tüm Amerikalıların başkanı olacağım

Bizim kampanyamızı destekleyenler için verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeyenlere şunu söylemek istiyorum, lütfen bizi duyan, beni ve kalbimi ölçün. Bana katılmıyorsanız katılmayın, barışçıl bir şekilde katılmama hakkınız var. Bu muhtemelen bu ulusun en güçlü olduğu alan. Bir kez daha size söz veriyorum tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Size söz veriyorum beni desteklemeyenler için de destekleyenler için olduğu kadar mücadele vereceğim.

Yüzyıllar önce insanların hukuk çerçevesinde bir araya gelmesi söz konusuydu. Amerikalılar olarak amacımız nedir, fırsatlar, güvenlik, özgürlük, onur, saygı ve gerçek. Amerikalılar olarak bunlar etrafında kenetleniyoruz. Acı bir ders öğrendik. Gerçek var ve yalanlar var. Güç için ve kâr için yalanlar söylenebiliyor bu ülkede. Liderler olarak görevimiz var, anayasamızı onurlandırmak, halkımızı korumamız gerekiyor. Ben pek çok Amerikalının geleceği karanlık gördüğünü biliyorum, işleri konusunda endişeleniyorlar, bunu biliyorum, aileleri konusunda endişeleniyorlar. Size söz veriyorum, ben bu durumu anlıyorum. Bizim mücadele etmemiz gerekiyor. Size benzemeyen kişiye güven duymayarak yaşayamazsınız. Bizim bu savaşı durdurmamız gerekiyor. Mavi ile kırmızının mücadelesini durdurmamızı gerekiyor. Muhafazakarlar liberallere, kentli kırsala karşı davranamayız. Alçakgönüllü olursak bunu başarabiliriz.

Annem şöyle derdi, bir an başka kişinin yerine kendini koy derdi. Bazen bir yardıma ihtiyacınız olur bazen birinin sizin yardımınıza ihtiyacınız olur. Birbirimiz için bunu yapmamız gerekiyor. Bu şekilde hareket edersek ülke olarak daha güçlü olacağız. Birbirimizle aynı fikirde olmayabiliriz. Birbirimize ihtiyacımız olacak gelecekte sevgili Amerikalılar. Bu karanlık kışın üstesinden gelebilmek için birlikte hareket etmemiz gerekecek. Bu pandemiyle bir millet olarak mücadele etmemiz lazım. Kutsal kitap şunu söyler; biz bir akşam dayanabiliriz, gece dayandığımızda sabah eğlence, keyif geri gelir der, bunu birlikte gerçekleştireceğiz.

Örnek olarak liderlik göstereceğiz, örnek bir ülke olacağız

Senato'da ve kongrede birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarım burada. Tüm dünya bizi seyrediyoruz. Sınırımızın ötesinde olanlara şu mesajı vermek istiyorum, biz bir kez daha müttefiklerimizle birlikte çalışacağız. Dünkü değil bugünün ve yarının zorluklarına bakacağız. Örnek olarak liderlik göstereceğiz, örnek bir ülke olacağız. Güçlü ve güvenilen bir partner olacağız barış ve refah için.

Biz pek çok şeyin üstesinden geldik ulus olarak. Başkan olarak ilk görevim bana katılımınızı istemek olacak. Kaybettiğimiz herkesi bir hatırlayalım, onlar için dua edelim. 400 bin Amerikalı, anne, eş, çocuk, komşu, meslektaş hayatını kaybetti. Şimdi sessizce ülkemiz için hayatını kaybedenleri bir hatırlayalım."

Biden Beyaz Saray'a geldi

ABD'nin 46’ncı başkanı olarak yemin eden Joe Biden, eşi Jill Biden ile birlikte Beyaz Saray’a geldi.

Törene eski başkanlardan Obama, Bush ve Clinton da katıldı

Yemin törenine Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi, yeni başkan yardımcısı Kamala Harris’in eşi Douglas Emhoff, Yemin Törenleri Ortak Komisyonu Başkanı Roy Blunt, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi Demokrat lideri Steny Hoyer, Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi lideri Kevin McCarthy, Senatör Amy Klobuchar, Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın liderlerinden Jim Clyburn, Başkanlık Yemin Töreni Komisyonu Başkanı ve Kongre’nin diğer üyeleri ile eski Başkan Barack Obama, ve eşi Michelle Obama, eski başkan George W. Bush ve eşi Laura Bush, eski başkan Bill Clinton ve eşi eski dışişleri bakanı Hillary Clinton katıldı.

