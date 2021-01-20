Dünya Biden yemin töreninden önce ayine katıldı
AMERİKA

Biden yemin töreninden önce ayine katıldı

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden yemin töreninden önce kilise ziyareti yaptı. Biden eşi Jill Biden ile birlikte bir kilisedeki ayine katıldı. Biden bugün asker ordusuyla birlikte yemin edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Joe Biden yemin töreninde önce ayine katıldı.
Joe Biden yemin töreninde önce ayine katıldı.

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden yemin töreni öncesi kilisede bir ayine katıldı. Bugün yemin edecek olan Biden eşi Jill Biden ile bir kiliseye gitti. O anlar kameralara böyle yansıdı.

EN SIRA DIŞI TÖREN

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve 6 Ocak'taki Kongre baskınının gölgesinde yapılacak olan Joe Biden'ın başkanlık yemin töreni, Donald Trump'ın da törene katılmayacak olması sebebiyle ülke tarihinin en sıra dışı yemin günlerinden biri olarak şimdiden kayıtlara geçti.

3 Kasım 2020'deki tartışmalı başkanlık seçimlerinin ve 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından oldukça netameli bir süreç geçiren ABD'de seçimleri kazanan Biden, bugün yemin ederek resmen görevine başlayacak.

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