Biden yemin töreninden önce ayine katıldı

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden yemin töreni öncesi kilisede bir ayine katıldı. Bugün yemin edecek olan Biden eşi Jill Biden ile bir kiliseye gitti. O anlar kameralara böyle yansıdı.

EN SIRA DIŞI TÖREN

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve 6 Ocak'taki Kongre baskınının gölgesinde yapılacak olan Joe Biden'ın başkanlık yemin töreni, Donald Trump'ın da törene katılmayacak olması sebebiyle ülke tarihinin en sıra dışı yemin günlerinden biri olarak şimdiden kayıtlara geçti.

3 Kasım 2020'deki tartışmalı başkanlık seçimlerinin ve 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından oldukça netameli bir süreç geçiren ABD'de seçimleri kazanan Biden, bugün yemin ederek resmen görevine başlayacak.

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