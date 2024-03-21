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Dünya

Biden yine unuttu: NATO'nun yeni üyesini karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, son konuşmasında iki İskandinav ülkesi Finlandiya ve Norveç'i karıştırınca akıl sağlığına ilişkin iddialar yeniden gündem oldu.

11:11 - 21/03/2024 Perşembe
Diğer
Joe Biden
Joe Biden
ABD Başkanı
Joe Biden
, tuhaf konuşmaları ve unutkanlıklarıyla gündeme geliyor.

Biden bir kez daha unutkanlığıyla herkesi şaşırttı.


Salı günü Nevada'nın Reno kentinde düzenlenen kampanya etkinliğinde konuşan Biden, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile 2023 sonbaharında, ölümünden birkaç gün önce yaptığı konuşmayı hatırlattı.


Kissinger'ın kendisini "NATO'yu daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdiği" için övdüğünü iddia etti.


NATO üyesini karıştırdı


Ancak konuşmada iki İskandinav ülkesi Finlandiya ve Norveç'i karıştırdı.


Kissinger'ın kendisine “Bir bakıma Avrupa'yı birleştirdiniz. İsveç ve Norveç'i dahil ederek NATO'yu ve NATO'nun sınırlarını genişlettiniz.” dediğini aktardı.


Finlandiya, Nisan 2023'te NATO üyesi oldu.


Norveç ise NATO'nun kurucu ülkeleri arasında yer alıyor.



#Joe Biden
#NATO
#ABD
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