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Netanyahu'nun ABD öncülüğünde Filistinlilerin Gazze'den çıkarma planı

Terör devleti İsrail'in Başbakanı katil Netanyahu, ABD'nin inşa ettiği geçici limanın Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmeye yardımcı olabileceğini söyledi. Filistinliler, bu fikri öfkeyle karşıladı.

10:17 - 21/03/2024 Perşembe
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İsrail Başbakanı Netanyahu
İsrail Başbakanı Netanyahu
Terör devleti İsrail Başbakanı
Binyamin Netanyahu
'nun, Gazze açıklarında gemilerle yardımı sağlamak amacıyla kurulan ABD yapımı geçici limanın Filistinlileri sınır dışı etmek için kullanılabileceğini öne sürdüğü konuşuluyor.

Washington yönetimi, bu ayın başlarında, yardımların Gazze'ye daha kolay girişini sağlamak için abluka altındaki bölgenin kıyısında "geçici" bir yüzer platform inşa etme planlarını açıklamıştı.


ABD Başkanı Joe Biden, "Geçici iskele, Gazze'ye her gün ulaşan insani yardım miktarını artıracak." demişti.


Gazze'deki Filistinlileri sınır dışı etmek istiyor


Ancak İsrail Meclisi'ndeki Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nin özel toplantısında konuşan Netanyahu'nun, limanın Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını da kolaylaştırabileceğini söylediği öne sürüldü.


Netanyahu: Hiçbir engel yok


İsrail basınına göre Netanyahu, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden ayrılmasının önünde, diğer ülkelerin onları kabul etme konusundaki isteksizliği dışında "hiçbir engel" bulunmadığını dile getirdi.


Filistinliler tepkili: Etnik temizlik hayalinden vazgeçmedi


Netanyahu'nun önerisi, Filistinliler tarafından öfkeyle karşılandı. İsrail Başbakanı'nın, Gazze'deki Filistinlilere karşı "tam bir etnik temizlik" hayalinden hiç vazgeçmediğine dikkat çekildi.


Gazze'de kıtlık nedeniyle ölümler yaşanıy"or


Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de her 3 çocuktan 1'inin aşırı yetersiz beslendiğini ve her 10 bin çocuktan ikisinin açlıktan öldüğünü söyledi.


İsrail, Filistinlilere yardımların ulaştırılmasının önündeki engellerden dolayı Birleşmiş Milletler'i sorumlu tutuyor.




#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Gazze
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