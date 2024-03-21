Netanyahu'nun ABD öncülüğünde Filistinlilerin Gazze'den çıkarma planı

Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun, Gazze açıklarında gemilerle yardımı sağlamak amacıyla kurulan ABD yapımı geçici limanın Filistinlileri sınır dışı etmek için kullanılabileceğini öne sürdüğü konuşuluyor.





Washington yönetimi, bu ayın başlarında, yardımların Gazze'ye daha kolay girişini sağlamak için abluka altındaki bölgenin kıyısında "geçici" bir yüzer platform inşa etme planlarını açıklamıştı.





ABD Başkanı Joe Biden, "Geçici iskele, Gazze'ye her gün ulaşan insani yardım miktarını artıracak." demişti.





Gazze'deki Filistinlileri sınır dışı etmek istiyor





Ancak İsrail Meclisi'ndeki Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nin özel toplantısında konuşan Netanyahu'nun, limanın Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını da kolaylaştırabileceğini söylediği öne sürüldü.





Netanyahu: Hiçbir engel yok





İsrail basınına göre Netanyahu, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden ayrılmasının önünde, diğer ülkelerin onları kabul etme konusundaki isteksizliği dışında "hiçbir engel" bulunmadığını dile getirdi.





Filistinliler tepkili: Etnik temizlik hayalinden vazgeçmedi





Netanyahu'nun önerisi, Filistinliler tarafından öfkeyle karşılandı. İsrail Başbakanı'nın, Gazze'deki Filistinlilere karşı "tam bir etnik temizlik" hayalinden hiç vazgeçmediğine dikkat çekildi.





Gazze'de kıtlık nedeniyle ölümler yaşanıy"or





Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de her 3 çocuktan 1'inin aşırı yetersiz beslendiğini ve her 10 bin çocuktan ikisinin açlıktan öldüğünü söyledi.





İsrail, Filistinlilere yardımların ulaştırılmasının önündeki engellerden dolayı Birleşmiş Milletler'i sorumlu tutuyor.











