Dünya Bidendan petrol çağrısı Fiyatları düşürün
AMERİKA

Biden'dan petrol çağrısı: Fiyatları düşürün

ABD Başkanı Biden katıldığı bir toplantıda petrol ile ilgili çağrıda bulundu. Biden, "Akaryakıt istasyonu işleten ve pompa fiyatlarını belirleyenlere mesajım net; Ürün için ödediğiniz maliyeti yansıtmak için pompada fiyatı düşürün" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bidendan petrol çağrısı: Fiyatları düşürün
ABD Başkanı Biden

ABD Başkanı Biden bir toplantıda yaptığı konuşmada geçen ay dünyada petrol fiyatlarının gerilediğini ancak bu düşüşün fiyatlara yansımadığını söyledi. Biden "Bu arada petrol ve gaz şirketleri milyarlarca dolarlık rekor kârlar açıklamaya devam ediyor." diye konuştu.

ABD'de vadeli ham petrol kontratları geçen ay yüzde 9,2 gerilemişti. Biden ülke çapında fiyatlarda dengesizlik olduğunu, düşük ham petrol işleme kapasitesi nedeniyle fiyatların Batı eyaletlerinde daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Biden "Akaryakıt istasyonu işleten ve pompa fiyatlarını belirleyenlere mesajım net; Ürün için ödediğiniz maliyeti yansıtmak için pompada fiyatı düşürün" ifadesini kullandı.

DAHA ÖNCE DE BENZER ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

ABD'de yıl başında benzinin ortalama fiyatı galon başına 5 doları aşınca Biden benzer çağrıda bulunmuştu.

Çin'de artan vakalar ve küresel büyümenin yavaşlayacağı beklentisiyle uluslararası piyasalarda fiyatların düşmesiyle ABD'de de fiyatlar o dönemden bu yana ortalama 1 dolardan fazla düştü.

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