Dünya Bidendan petrol fiyatlarını düşürmek için yeni adım Ay sonunda Suudi Arabistana gidecek
AMERİKA

Biden'dan petrol fiyatlarını düşürmek için yeni adım: Ay sonunda Suudi Arabistan'a gidecek

New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın ay sonunda Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini ve burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da dahil birçok üst düzey yetkili ile bir araya geleceğini yazdı.

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Haber Merkezi AA
Bidendan petrol fiyatlarını düşürmek için yeni adım: Ay sonunda Suudi Arabistana gidecek
ABD Başkanı Joe Biden

New York Times gazetesinin, üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Biden bu ay sonunda İsrail ve Avrupa'ya yapmaya planladığı seyahatine Suudi Arabistan'ı da ekledi.

  • Söz konusu ziyaret kapsamında ABD Başkanı'nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın yanı sıra Mısır, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Biden'ın görevinin başından bu yana Suudi Arabistan'ı "küresel parya" ilan etmeye çalıştığına işaret edilen haberde, Biden'ın şu anda artan petrol fiyatlarını düşürmeye çalıştığı ve bu nedenle de Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden kurulması için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, söz konusu ziyaret hakkında herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

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