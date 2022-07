Biden'ın oğluna ait olduğu öne sürülen veriler internete sızdı: Babasını telefonuna 'Pedofili Peter' diye kaydetmiş

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen dizüstü bilgisayardaki e-postalarla kitap hazırlandı.<br><br>Independent'in haberine göre, New York Post'ta köşe yazarlığı yapan Miranda Devine'in hazırladığı \"Laptop from Hell: Hunter Biden, Big Tech, and the Dirty Secrets the President Tried to Hide\" (Cehennemden Gelen Dizüstü Bilgisayar: Hunter Biden, Büyük Teknoloji Şirketleri ve Başkan'ın Saklamaya Çalıştığı Kirli Sırlar) adlı kitap yarın satışa sunulacak.<br><br>Gazete dün yayımladığı haberde, kitaptan bir bölüme yer verdi. Söz konusu bölümde Çinli iş insanı Ye Jianming'in, Hunter'a 30 milyon dolar (yaklaşık 380 milyon TL) teklif ettiği öne sürülüyor.<br><br>Devine ayrıca Jianming'in, Hunter'a hediye ettiği 3,16 karatlık elmasın da iş kapsamında verildiğini iddia ediyor.