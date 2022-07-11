Dünya Bidenın oğluna ait olduğu öne sürülen veriler internete sızdı Babasını telefonuna Pedofili Peter diye kaydetmiş
AMERİKA

Biden'ın oğluna ait olduğu öne sürülen veriler internete sızdı: Babasını telefonuna 'Pedofili Peter' diye kaydetmiş

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu öne sürülen telefon verileri internete sızdı. Telefonda küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğraflar, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmalar ve görüntüleri yer aldığı iddia edildi. Paylaşılan görüntülerde ayrıca Hunter Biden'ın, babasını telefonuna 'Pedofili Peter' diye kaydettiği görüldü.

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Haber Merkezi İHA
Bidenın oğluna ait olduğu öne sürülen veriler internete sızdı: Babasını telefonuna Pedofili Peter diye kaydetmiş
​ABD Başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden

ABD'de anonim kullanıcılardan oluşan 4chan adlı bir internet sitenin kullanıcıları, Hunter Biden'ın iCloud hesabının şifresini kırarak, iPhone ve iPad'inden veri sızdırdıklarını iddia etti. Kullanıcılar ortaya attıkları iddialarla beraber Hunter Biden'ın telefon ve bilgisayarından alındığı iddia edilen görüntüleri de internette paylaştı.

Babası Biden'ı "Pedofili Peter" adıyla telefona kaydettiği öne sürüldü

  • Hunter Biden'ın uyuşturucu kullanımı, yasa dışı para transferleri ve silahlarla ilgili mesajlarının ekran görüntülerini içeren bir takım görüntüleri internete yayıldı. Kullanıcılar, Hunter Biden'ın ABD Başkanı Biden'ı "Pedofili Peter" adıyla telefon kişi listesine kaydettiğini de iddia etti.

"Doğrulanmamış sızıntı"

ABD basınında yer alan haberlerde, skandal görüntüler "doğrulanmamış sızıntı" olarak nitelendirilirken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.

Haberlerde, görüntülerin 2020 yılında Hunter Biden'a ait olduğu kesinleşmiş olan bilgisayardan gelip gelmediğinin henüz belirlenemediği ifade edildi. 2020 yılında Hunter Biden'ın Çin, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerle bağlantılı milyonlarca dolarlık ticaret ve para transferleri hakkında gizli belgeleriyle beraber uygunsuz fotoğraf ve videoları ortaya çıkmıştı.

"Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı araştırılması gereken bir bilgi hazinesidir”

Skandalların ardından Winsconsin eyaletinden Kıdemli Senatör Ron Johnson yaptığı açıklamada, "Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı araştırılması gereken bir bilgi hazinesidir. Ama ne yazık ki ülkemizde eşitlik ve adalet yok. Bunun yerine iki kademeli bir adalet sistemimiz var. Biri Demokratlar ve onların yakınları, diğeri ise ABD'nin geri kalanı" dedi.

ABD Başkan adayı Biden'ın oğlu Hunter'e Rusya'dan 3 buçuk milyon dolarlık havale iddiası
DÜNYA
ABD Başkan adayı Biden'ın oğlu Hunter'e Rusya'dan 3 buçuk milyon dolarlık havale iddiası

ABD Başkanı Biden zor durumda: Oğlu hakkında 'Kirli Sırlar' adlı kitap yazıldı
FOTOĞRAF 6
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ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen dizüstü bilgisayardaki e-postalarla kitap hazırlandı.<br><br>Independent'in haberine göre, New York Post'ta köşe yazarlığı yapan Miranda Devine'in hazırladığı \"Laptop from Hell: Hunter Biden, Big Tech, and the Dirty Secrets the President Tried to Hide\" (Cehennemden Gelen Dizüstü Bilgisayar: Hunter Biden, Büyük Teknoloji Şirketleri ve Başkan'ın Saklamaya Çalıştığı Kirli Sırlar) adlı kitap yarın satışa sunulacak.<br><br>Gazete dün yayımladığı haberde, kitaptan bir bölüme yer verdi. Söz konusu bölümde Çinli iş insanı Ye Jianming'in, Hunter'a 30 milyon dolar (yaklaşık 380 milyon TL) teklif ettiği öne sürülüyor.<br><br>Devine ayrıca Jianming'in, Hunter'a hediye ettiği 3,16 karatlık elmasın da iş kapsamında verildiğini iddia ediyor.
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Jianming, bir dönem dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan ancak 2020'de iflas eden CEFC China Energy'nin yönetim kurulu başkanıydı.<br><br>CEFC, Kuşak ve Yol Projesi kapsamında yatırımlar yapıyordu. İddiaya göre Çin'in ABD'deki etkisini artırmak isteyen Jianming, Britanyalı eski asker James Gillar aracılığıyla Hunter’la tanıştı.<br><br>Gillar'ın bunun ardından Çinli bir girişim için Tony Bobulinski’den yardım istediği öne sürüldü. Kitapta, Gillar’ın daha sonra bu girişimin Hunter Biden ve CEFC olduğunu öğrendiği yazıldı.
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Kitapta Hunter'ın; Gilliar, Bobulinski ve Rob Walker'la kurduğu SinoHawk adlı firma için Şubat 2017'de Jianming'le görüştüğü iddia edildi.<br><br>Devine, Jianming'in Hunter'a \"sadece başlangıç\" için üç yılda yıllık en az 10 milyon dolar (yaklaşık 125 milyon TL) teklif ettiğini öne sürdü. Kitapta ayrıca Jianming'in Hunter'a hediye ettiği elmasın, varılan anlaşmayı kutlamak için verildiği yazdı.<br><br>Öte yandan kitapta Hunter'ın, değerinin 80 bin dolar (yaklaşık 1 milyon TL) olduğu tahmin edilen elmasla ilgili bir açıklamasına da yer verildi.<br><br>Hunter, 2019'daki bir röportajda Jianming'le, World Food Program USA (ABD Dünya Gıda Programı) adlı kâr amacı gütmeyen kuruluşa bağış yapması için görüştüğünü söylemişti.
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Kuruluşun yönetim kurulunda yer alan Hunter, görüşmenin \"iş fırsatlarına dönüşmesinin\" bir şans olduğunu ve elmas hediyesine şaşırdığını iddia etmişti.<br><br>Devine, Miami'deki görüşmeyle aynı tarihte Hunter'ın ortakları Gilliar ve Walker'ın da kentte olduğunu öne sürdü.<br><br>Kitapta, Hunter'ın Jianming'le görüşmesinden 9 gün sonra CEFC'yle ilişkili bir şirketin, Walker'ın şirketine 3 milyon dolar gönderdiği öne sürüldü.
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1 Mart'ta aynı şirketin bir kez daha 3 milyon dolar (yaklaşık 40 milyon TL) yolladığı iddia edildi.<br><br>Devine, bu tarihten sonra Walker'ın, Hunter'a düzenli şekilde ödeme yaptığını öne sürdü.<br><br>Hunter Biden'ın bu anlaşmadan toplamda ne kadar kazandığıysa henüz net değil.
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TRUMP, HUNTER ÜZERİNDEN JOE BİDEN'I ELEŞTİRMİŞTİ<br><br>Hunter, ABD'de geçen seneki seçim sürecinde sık sık Cumhuriyetçilerin hedefi haline gelmişti. Joe Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Hunter'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.<br><br>Eski ABD Başkanı Donald Trump o dönem, Biden'ın görevini kötüye kullanarak ABD dış politikasını oğlunun menfaatleri için manipüle ettiğini öne sürmüştü.
ABD Başkanı Biden zor durumda: Oğlu hakkında 'Kirli Sırlar' adlı kitap yazıldı
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu öne sürülen dizüstü bilgisayara dayandırılan bir kitap çıktı. 'Başkan'ın Saklamaya Çalıştığı Kirli Sırlar' adıyla çıkan kitapta Çinli zenginin Hunter Biden'a 30 milyon dolar teklif ettiği gibi pek çok iddia yer alıyor.
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