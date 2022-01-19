Dünya Birleşik Krallık yeni çalışma modeline geçiyor Dört gün iş üç gün tatil
AVRUPA

Birleşik Krallık yeni çalışma modeline geçiyor: Dört gün iş üç gün tatil

Birleşik Krallık'ta 30 firmanın personeli, haftada 4 gün çalışacak. Pilot uygulama kapsamında, daha az çalışma günüyle çalışanların verimliliği takip edilecek. Yeni konsept, 'çalışmanın yeni geleceği' şeklinde nitelendiriliyor.

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Birleşik Krallık yeni çalışma modeline geçiyor: Dört gün iş üç gün tatil
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Haftada 4 gün çalışma modeli, iş verimliliğini artırdığının ortaya çıkmasının ardından dünyada yayılmaya devam ediyor.

Daha önce İzlanda'da uygulanan denemelerle üretkenliğin ve refahın arttığı sonucu gözler önüne serildi.

6 AYLIK DENEME

Birleşik Krallık genelinde 30 firmada çalışan personel, pilot uygulama kapsamında gelecek 6 ay boyunca aynı maaşla haftada 4 gün çalışma düzenine geçecek.

Uygulama çerçevesinde, farklı kuruluşlardan personelin olağan iş miktarı ve haftalık 35 saate kadar çalışma performansı incelenecek.

VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN TASARLANDI

Koronavirüs döneminde uygulanan karantinalar, çok sayıda çalışanın iş-yaşam dengesini yeniden değerlendirmesine neden olurken, çalışanlara esnek saatler sunmak ve çalışma saatlerinde verimliliği artırmak için dört günlük çalışma haftası tasarlandı.

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"ÇALIŞMANIN YENİ GELECEĞİ"

Pilot program yöneticisi Joe O’Connor, söz konusu konseptin, 2022 boyunca "çalışmanın yeni ve cesur bir geleceğinin bir habercisi" olacağını vurguladı.

Mail'in haberine göre, araştırmacılar, dört günlük çalışma haftasının faydalarının, çalışanların işverenleri için daha verimli bir iş performansı sağladığını da göreceğini söylüyor.

İngiltere'nin dev bankasından çok önemli mesai kararı: Maaş kesintisi yapmadan haftada 4 gün çalışacaklar
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İngiltere merkezli dijital bankacılık şirketi Atom Bank, 430 çalışanı için maaşlarını azaltmadan mesai süresini haftada 4 güne indirdiğini açıkladı. Tüm hafta boyunca 37,5 saat çalışan Atom Bank çalışanlarının, dört gün boyunca 34 saat çalışacağı belirtilirken Pazartesi ya da Cuma günlerinden birinde izinli sayılacakları bildirildi.<br><br><br> <br>
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Atom Bank’ın sahibi Mark Mullen yaptığı açıklamada, bu kararı alırken pandemiden ilham aldığını ve refahın iyileştirilmesine ve personelin korunmasına yardımcı olacağını söyledi. Alınan yeni karar çerçevesinde çalışanların çalıştıkları günlerde daha uzun süreler mesai yapacağı aktarıldı.<br><br><br>
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2014'ten beri İngiltere merkezli bankayı yöneten Mullen, \"Covid'den önce, geleneksel olarak işe gidip gelmek, bütün gün bir masada oturmak ve bu işlemi tekrarlamak zorundaydınız\" derken, \"Covid bize bunun gerekli olmadığını gösterdi. Bence pazartesiden cumaya 9-5 saatleri arası çalışmak oldukça eski moda bir çalışma şekli\" diye konuştu.<br>
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Atom, İngiltere'nin ilk dijital bankalarından biri durumunda bulunuyor.<br>Yeni çalışma düzenlemeleri, incelemenin müşteri hizmetlerini veya üretkenliği etkilemeyeceğini tespit ettikten sonra 1 Kasım'da başladı.
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Patron Mullen, yeni düzenlemenin gönüllü olduğunu, çalışanlarının daha esnek çalışma konusundaki tercihlerini güçlü bir şekilde yansıttığını söylerken, “Herkesin buna bağlı kalması bekleniyor. Personellerime Cuma günü e-posta gönderemem, onlara cevap vermelerini bekleyemem\" şeklinde konuştu.<br>
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Son araştırmalar, İzlanda'daki kamu sektörü çalışanları arasında dört günlük bir haftanın denemelerinin \"başarılı\" olduğunu ayrıca stresi ve tükenmişliği azaltmaya yardımcı olduğunu buldu.<br>
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ABD’li şirket Microsoft’un Japonya ofisi ise, 2019'da personelin haftanın dört günü tam ödeme ile çalıştığı bir deney sırasında satışların yaklaşık yüzde 40 arttığını söyledi.<br><br>
İngiltere'nin dev bankasından çok önemli mesai kararı: Maaş kesintisi yapmadan haftada 4 gün çalışacaklar
İngiltere'nin en büyük dijital bankalarından Atom Bank, çalışanlarının maaşını azaltmadan haftada dört gün mesaiye geçtiğini duyurdu. Haftada 5 gün 37,5 saat mesai yerine, dört gün 34 saat mesai yapılacağını belirten Atom Bank patronu Mark Mullen, "Covid bize bunun gerekli olmadığını gösterdi. Bence pazartesiden cumaya 9-5 saatleri arası çalışmak oldukça eski moda bir çalışma şekli" dedi.


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