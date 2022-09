Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde 'Ermenistan' protestosu

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 12-13 Eylül’de Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği provokasyonlara tepki sürüyor. ABD’de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan’ın provokasyonlarını protesto etmek amacıyla New York kentindeki Birleşmiş Milletler genel merkezi önünde eylem düzenledi. Azerbaycan ve Türkiye bayrakları taşıyan Azerbaycanlılar, Karabağ’da yaşananlara dair açtıkları pankartlarla BM’nin Ermenistan’a karşı sert önlemler almasını istedi. Ermenistan’ın saldırgan politikasına tepki gösteren Azerbaycanlılar, Erivan yönetiminin kalıcı barış için masaya oturmasını talep etti.

“Ermenistan’dan barış anlaşması imzalamasını talep ediyoruz”

Eyleme katılan Azerbaycanlı Munevver Vahabova, “Biliyorsunuz böyle bir komşuyla yaşamak mecburiyetindeyiz. Yıllardır Azerbaycan topraklarını esaret altında tuttular. Ama Azerbaycan 30 yıl barışı bekledi, olmadı. Minsk grubunu biliyorsunuz hiçbir faydası olmadı Azerbaycan’a. Eninde sonunda Azerbaycan kalktı ayağa ve 44 gün süren mücadelede topraklarının bir kısmını geri alabildi. Şimdi Ermenistan biliyorsunuz anlaşma (Rusya-Ermenistan-Azerbaycan arasında) imzalandıktan sonra yine de topraklarımızı elinde tutmaya çalışıyor, topraklarımızdan çıkmıyorlar. Barışa bir adım bile atmıyorlar. Buna göre de Azerbaycan şimdi artık barışı denemeli, topraklarının özgür olmasını talep ediyor. Biz de burada barışın tarafındayız. Artık Azerbaycan şehit vermesin. Hiçbir eve şehit cenazesi gelmesin. İnsanlar artık Ermenistan’ı da bu barışa davet ediyorlar” ifadelerini kullandı. Vahabova, Ermenistan’ın barışa yanaşmadığını, aksine anlaşmazlığı daha da ileriye taşıdığını belirtti.

Erivan yönetimine sesleyen Vahabova, “Ermenistan’dan barış anlaşması imzalamasını talep ediyoruz. Artık topraklarımız özgür olsun. Savaş istemiyoruz. Azerbaycan her zamanki gibi barış taraftarıdır. Biz de Azerbaycan’ı destekliyoruz ve bugün burada barış talep ediyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’nin manevi desteği olmasaydı belki biz bu savaşta galip gelemezdik”

Vahabova, “Biz her zaman büyük kardeşimiz Türkiye’yi seviyoruz. Onların desteğine her zaman ihtiyacımız var. Doğrudan da Türkiye’nin manevi desteği olmasaydı belki biz bu savaşta galip gelemezdik. Çünkü her zaman bu iki kardeş, iki devlet bir millet her zaman bir yerde buluşuyor. Burada arkamızda görüyorsunuz Pakistanlılar da burada. Onlar da bizim tarafımızda. Onlar Türkiye’nin, Pakistan’ın ve Azerbaycan’ın kardeş olduğunu bize söylediler. Bizimle beraber Azerbaycan’ın tarafından durduklarını, barışın tarafında durduklarını söylüyorlar ve Ermenistan’ın durmasını ve barış anlaşmasını imzalamasını istiyorlar bizimle beraber. Türkiye’ye büyük saygımız var ve Türk kardeşlerimizin her zaman yanında olmaktan biz gurur duyuyoruz. Bugün de elimizde Türk ve Azerbaycan bayrağıyla bu kardeşliğimizi gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

"30 yıl önce onların aldıkları toprakları biz şimdi geri aldık, bu durumla barışamıyorlar"

Azerbaycanlı Mehriban Hakimova ise, “Biz topraklarımızın büyük bir kısmını geri aldık. Ama onlar bunu kabul etmek istemiyorlar. O yüzde hep savaşı devam ettiriyorlar. Biz savaşın durdurulmasını istiyoruz, çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. Bunun için burada bunu talep ediyoruz. Savaşın durdurulmasını istiyoruz, çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. Geriye kalan topraklarımızı istiyoruz” dedi. Hakimova, “Onlar yıllar önce de bu toprakları bizden aldılar biliyorsunuz Zengezur vs. Hiçbir zaman onları geri alamadık. Biz toprakları geri aldık, 30 yıl önce onların aldıkları toprakları biz şimdi geri aldık, bu durumla barışamıyorlar. O yüzden bunu devam ettiriyorlar. Ama biz topraklarımızı geri vermeyeceğiz. Biz sonuna kadar devam edeceğiz. Askerlerimiz orada, biz burada devam ettireceğiz. Bizim topraklarımızdan çıkmaları için her şeyi yapacağız. Bizim topraklarımızdan çıksınlar ve çocuklarımızı öldürmesinler” diye konuştu.