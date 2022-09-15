Ermenistan sokaklarında 'Hain Nikol' sloganları: Paşinyan'dan yeni açıklamalar

44 gün süren Dağlık Karabağ Zaferi'ni hazmedemeyen Ermenistan, Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirmişti. Ermeni saldırılarına Azerbaycan'dan misilleme yapıldı. Çıkan çatışmada son verilen rakamlara göre 105 Ermeni askeri öldü. Bu gelişmelerin ardından Ermenistan vatandaşları ayaklandı.

Ermenistan'da halk, Azerbaycan ordusuna karşı askeri kayıplar verilmesini protesto etmek ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını istemek için sokağa indi.

PAŞİNYAN'IN İSTİFASI İSTENDİ

Azerbaycan ordusu karşısında Ermeni ordusu çok fazla kayıp verirken, Ermenistanlı protestocular savaş meydanında yaşanan kayıplar üzerine Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya davet etti.

"HAİN NİKOL" SLOGANLARI

Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetin sorumlusu olarak Başbakan Nikol Paşinyan'ı sorumlu tutan binlerce kişi günlerdir meydanlarda protesto gösterileri düzenlemişti. Son 3 gündür yaşanan olayların ardından yine binlerce kişi başkent Erivan sokaklarına indi. Önce Bagramyan Caddesi'nde toplanan göstericiler "Hain Nikol" sloganları atarak yürüyüş başlattı.

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Göstericilere karşı Ermeni polisi güvenlik önlemleri almaya başladı. Kitlenin yürüyüşünü durdurmaması üzerine bu kez Ermeni polisi cadde üzerindeki Ermenistan Parlamento Binası önünde güvenlik önlemleri aldı.

Daha önce birçok kez parlamento binasını basan göstericilerin yine aynı tepkiyi gösterme ihtimali üzerine parlamento binası ve bakanlık binalarında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ermeni zırhlı polisleri parlamento binasının önüne etten duvar örerken, birçok noktaya da polis grupları yerleştirildi. Protestocular hala parlamento binasında sloganlar atarken, geniş güvenlik önlemleri altında gergin bekleyişin sürdüğü belirtiliyor.

Öte yandan, Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan orduları arasında çıkan çatışmaların akşam saatlerinde durduğunu açıkladı.

"NEREDEYSE DURDU"

Ermenistan ordusunun provokasyonlarıyla Azerbaycan ve Ermenistan orduları arasında başlayan çatışmalara dair Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık Sözcüsü Aram Torosyan yaptığı açıklamada, taraflar arasında çatışmaların durduğunu belirterek, "Bu akşam yerel saatle 20.00 itibariyle tüm bölgelerde çatışmaların tamamı neredeyse durdu" dedi.

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Ermenistan'daki sosyal medya kullanıcıları arasında Azerbaycan ordusunun birçok noktada kontrol sağladığı bilgisinin sıkça dolaştığı iddialarına yanıt veren Sözcü Torosyan, "İnternette dolaşan bazı Ermeni yerleşim yerlerinin Azerbaycan kontrolüne geçtiği bilgisi kesinlikle yalandır. Bu itibarla bir kez daha benzer haberlerin yapılmaması ve münhasıran resmi haberlerin rehberliğinde hareket etme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE ERMENİSTAN TOPRAKLARINDAN BİR KORİDOR VERMEK NİYETİNDE DEĞİLİZ"

Başbakanı Nikol Paşinyan dün Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, Ermeni muhalefetinin Türkiye ve Azerbaycan arasında ulaşım koridoru oluşturulmasına yönelik onay verildiği iddialarına da cevap vererek, "Ermenistan'ın egemen toprakları üzerinden herhangi bir koridor veya bölge vermeyeceğiz. Ayrıca Ermenistan, bu konuyu uluslararası toplum da dahil olmak üzere tüm müttefikleriyle tartışmış ve ortak bir anlayışa ulaşmıştır. Tartışmalarda koridordan bahseden ülke yok. Kimseye Ermenistan topraklarından bir koridor vermek niyetinde değiliz. Herhangi bir belge imzalamadım. Önümüzdeki günlerde de imza atmaya niyetim yok" şeklinde konuştu.

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