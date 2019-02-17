Dünya Biz oyun kurmazsak Türkiye girer
AMERİKA

Biz oyun kurmazsak Türkiye girer

Trump’a yakın Senatör Lindsey Graham, ABD’nin Suriye’den ‘çekilmeme’ planını açık ederek, “Biz oyun kurmazsak Türkiye Suriye’ye girer ve YPG tehdidiyle ilgilenir. YPG, Türkiye’nin gözünde PKK’nın uzantısıdır ve sınırlarında YPG’ye katlanmayacaklar” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lindsey Graham
Lindsey Graham

PKK’nın ‘zafer kazandığını’ ilan edip “Suriye’den çekilme vakti” demeye hazırlanan ABD, terör örgütünü korumak için Türkiye sınırında Avrupa gücü konuşlandırmak istiyor. Suriye’deki 20’ye yakın üsteki 2 bin 500 kadar askerini 200’e indirgemeyi ve bu üslere İngiliz, Alman ve Fransız güçlerini yerleştirmeyi planlayan Trump yönetimi, Türkiye’yi sınır hattında oluşturulacak ‘güvenli bölge’den uzak tutma arayışında. Buna ilişkin en ciddi işaretleri ABD’nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham verdi. Almanya’daki Münih Güvenlik Forumu’nda konuşan Graham, Avrupa ülkelerine şöyle seslendi: “Başkan Trump yakında size gelecek ve yardımınızı isteyecek ve siz de umarım ki ‘evet’ diyeceksiniz ve buna karşılık ise sadece ABD’ye has kabiliyetlerimiz de Suriye’deki savaşta kalmaya devam edecek.”

‘ÇEKİLMEME’ PLANI

  • “Biz oyun kurmazsak Türkiye Suriye’ye girer ve YPG (PKK) tehdidiyle ilgilenir. YPG, Türkiye’nin gözünde PKK’nın uzantısıdır ve sınırlarında YPG’ye katlanmayacaklar. Bu sorunu çözme konusunda müttefikimiz Türkiye’ye borçluyuz. YPG’nin çekilip sonra savaşın kendilerini yok etmemesi için YPG’ye borçluyuz. Bunun için kim bize yardım edecek, gelecekte bunun olmaması için? Bu sorunu çözmek için güvenli bir bölgeye ihtiyacımız var” diyen Graham, aslında Suriye’den ‘çekilmeme’ planını da açık etmiş oldu. Washington Post gazetesi de Graham’in bahsettiği plana ilişkin detay yayınladı. Gazete, ABD’nin ‘Avrupalı müttefikleriyle Suriye’nin kuzeyinde tampon bölge kurmayı planladığını’ duyurdu. Gazeteye konuşan kaynaklar, Avrupalı ülkelerin 1500 asker göndermeyi taahhüt ettiklerini, bu askerler geldiği takdirde Donald Trump’ın çekilmeyi başlatıp bölgede 200 kadar ABD askeri bırakma niyetinde olduğunu kaydetti.

Senatör Graham tüm dünyanın gözü önünde ABD-PKK ilişkisini deşifre etmişti
OYNAT 00:58
Senatör Graham tüm dünyanın gözü önünde ABD-PKK ilişkisini deşifre etmişti
Yaptığı açıklamada 'YPG, PKK ile bağlantılıdır.' diyen ABD'li senatör Lindsey Graham, Nisan 2016'da ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komitesi'nde Savunma Bakanı Ashton Carter'ı sıkıştırmış ve ABD ile PKK'nın arasındaki bağı böyle göz önüne sermişti.
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