BM Genel Sekreteri Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşünmüyor

Guterres, BM Genel Kurulunda 2022 yılı önceliklerini açıkladıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında yükselen tansiyonu değerlendiren Guterres, "Askeri müdahale olmaması, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi gerekiyor. Bir ülkenin başka bir ülkeyi işgali uluslararası hukuka aykırı. Mevcut durumda bunun (işgalin) olmamasını umuyorum, olmayacağına eminim ve haklı çıkmayı umuyorum." diye konuştu.

Yemen'deki "kısır döngüye" son verilmesi gerek

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin en az 60 kişinin ölümüne neden olan hava saldırılarını kınayan Guterres, "Gerginliklerin birbiri ardına tırmandığı bu kısır döngüye son vermemiz gerek." diye konuştu.

Taliban, kadın hakları konusunda sözünü tutmadı

Afganistan sorusunu yanıtlayan Guterres, ülkede insan hakları ihlalleri ile karşı karşıya olunduğunu ve Taliban'ın kadın ve kız çocuklarının haklarının korunması sözünü yerine getirmediğini söyledi.

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Guterres, kadın ve kız çocuklarının haklarının korunmasının Taliban'ın tanınması ve uluslararası toplumunu desteğini alabilmesi için gerekli olduğunu vurguladı.

Afganistan'ın aynı zamanda ekonomik çöküntü ve insani felaketle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Guterres, "De facto yetkililer (Taliban) düzgün davranmıyor diye Afgan halkını toplu cezalandırmak büyük bir hata olur." diye konuştu.

Guterres, Afganistan'ın çökmemesi içinse ekonomiye nakit enjekte edilmesi ve dondurulan varlıklarının serbest bırakılması çağrısını yineledi.

FOTOĞRAF 9 COP26’da ülkeler, iklim değişikliğine karşı alınacak bir dizi önlemi içeren bir anlaşmayı imzalarken, BM Genel Sekreteri Guterres, “Hâlâ iklim felaketinin kapısını çalıyoruz” değerlendirmesini yaptı. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) ülkeler, iklim değişikliğine karşı alınacak bir dizi önlemi içeren anlaşmayı imzaladı. Özellikle Hindistan ve Çin’in itirazları sonrası değiştirilen bildiri, yine de kömür kullanımını azaltmayı hedefleyen tarihteki ilk anlaşma oldu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kapanış konuşmasında “Kırılgan gezegenimiz pamuk ipliğine bağlı. Hala iklim felaketinin kapısını çalıyoruz” ifadelerini kullandı. Konferansta katılımcıların iklim değişikliği konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Guterres, “Ancak ne yazık ki kolektif siyasi irade bazı derin çelişkileri aşmaya yetmedi” diye konuştu. Genel Sekreter, küresel ısınmada 1.5 derece hedefini canlı tutmak için harekete geçmek gerektiğini vurguladı. Fosil yakıt sübvansiyonlarının sona ermesi, kömürün aşamalı olarak kaldırılması ve gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için 100 milyar dolarlık iklim finansmanı taahhüdünün yerine getirilmesi gerektiğini kaydeden Guterres, konferansta bu hedeflere tam ulaşılamadığını söyledi. Guterres, “Bir günde veya bir konferansta hedefimize varamayacağız. Ama oraya ulaşabileceğimizi biliyorum. Hayatımızın kavgasını veriyoruz. Asla pes etmeyin. Asla geri çekilmeyin. İlerlemeye devam edin” ifadelerini kullandı. KÖMÜR ANLAŞMASI<br><br>Bu arada konferans, küresel ısınmayı 1.5 santigrat derecede sınırlama hedefini canlı tutmayı amaçlayan küresel bir anlaşmayla sonuçlanırken, 200’e yakın ülkenin imza attığı anlaşmanın kömür kullanımıyla ilgili bölümünde son dakikada değişiklik yapılmak zorunda kalındı. Hindistan, anlaşmanın onaya sunulmasına çok az bir zaman kala, metinde, sera gazı emisyonlarının tek başına en büyük kaynağı konumundaki kömür enerjisini “aşamalı olarak durdurmak” yerine “aşamalı olarak azaltılması” şeklinde değişiklik yapılmasını talep etti. Hindistan’ın bu talebi, aralarında bazı kırılgan küçük ada ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkeden ve iklim savunucularından, nihai anlaşmayı zayıflattığı gerekçesiyle tepki gördü. “Amerikanın Sesi”ne göre, BM iklim görüşmelerinin son gününde birçok ülke, anlaşmanın istenen düzeyde olmamasından şikayet etse de “hiç olmamasından iyi olduğunu” ve iklim hedeflerinde kademeli bir ilerleme imkanı sunduğunu söyledi. İsviçre ve Meksika’dan müzakereciler, kömür kullanımı konusundaki dilin değiştirilmesinin, çok geç yapıldığı gerekçesiyle kurallara aykırı olduğunu savundu ancak onaylamaktan başka seçeneklerinin bulunmadığını kabul etti. NELER BULUNUYOR?<br><br>Glasgow İklim Anlaşması, yoksul ülkelere yönelik mali teşvikler içeriyor. Anlaşma ayrıca, en fazla karbon salınımı yapan ülkeleri, 2022 yılı sonuna kadar emisyonları azaltma yönünde daha güçlü taahhütler ortaya koymakla yükümlü tutuyor. Anlaşma, küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarını azaltma yolunda bugüne kadarki verilmiş taahhütlerin yeterli olmaktan çok uzak olduğunu kabul ediyor ve ülkelerden, her yıl daha güçlü iklim sözleri vermesini istiyor. İklim değişikliği BM Genel Sekreteri Guterres: ‘Hâlâ felaketin kapısını çalıyoruz’ Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği Konferansı'nda ülkeler, iklim değişikliğine karşı alınacak önlemleri içeren bir anlaşma imzaladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferansın kapanış konuşmasında iklim değişikliğine karşı önemli adımlar attıklarını belirterek “Hâlâ iklim felaketinin kapısını çalıyoruz” değerlendirmesini yaptı. BiP'te paylaş

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