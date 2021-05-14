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Dünya BM Genel Sekreteri Guterresten tepki çeken paylaşım Gazze bombalanırken bale izlemeye gitti
AVRUPA

BM Genel Sekreteri Guterres'ten tepki çeken paylaşım: Gazze bombalanırken bale izlemeye gitti

İsrail’in Gazze'ye karadan ve havadan saldırı başlattığı saatlerde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sosyal medya hesabından Bolşoy Balesi paylaşımı yapması büyük tepki çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BM Genel Sekreteri Guterresten tepki çeken paylaşım: Gazze bombalanırken bale izlemeye gitti
Guterres'in Bolşoy Balesi paylaşımı yapması büyük tepki çekti.

İsrail ordusu, gecenin ilk saatlerinde, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü. İsrail, Gazze'deki masum insanları yoğun biçimde bombalarken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı paylaşım ise tepkilere neden oldu. Guterres, İsrail bombardımanı sırasında Bolşoy Balesi'ni izlemeye gitti. Sosyal medya hesabından bale izlediği anı paylaşan Guterres, "Bu akşam La Bayadere'nin muhteşem performansı için Bolşoy'a teşekkürler. Sanatın, ortak insanlığımızı dile getirmenin, insanlar ve kültürler arasında köprüler kurmanın en güçlü yollarından biri olduğuna güçlü bir şekilde inanıyorum." diye yazdı.

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  • Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları, Antonio Guterres'e Gazze'de yaşanan İsrail katliamını hatırlattı. Bazıları, ekrandaki bale yerine Filistin topraklarında yaşanan saldırılara ilişkin fotoğrafların yer aldığı montajlı görüntülerle karşılık verdi.

TEPKİLERİN ARDINDAN YENİ TWEET

Paylaşıma tepkiler gittikçe büyürken, Guterres yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. BM Genel Sekreteri, bu kez "Bayramın ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların acilen hafifletilmesi ve durdurulması için çağrı yapıyorum. Çok fazla masum sivil zaten öldü. Bu çatışma, sadece ve sadece tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir." ifadelerini kullandı.

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