Dünya BM Libyadaki füzelere ilişkin Fransa ve BAEden açıklama bekliyor
AMERİKA

BM 'Libya'daki füzelere' ilişkin Fransa ve BAE'den açıklama bekliyor

Bileşmiş Milletler, Libya'da Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait füzelerin bulunmasının ardından, tüm ülkelerden, BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırım komitesine, yaptırım ihlallerine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgileri sağlama noktasında iş birliği çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve Fransa Libya'daki darbeci Hafter güçlerine silah, ekonomi ve siyasi destek sağlıyor.
BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve Fransa Libya'daki darbeci Hafter güçlerine silah, ekonomi ve siyasi destek sağlıyor.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Libya'ya uygulanan silah ambargosu ve ülkede Fransa ve BAE'ye ait silahların bulunmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Haq, "Tüm ülkelerden, BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırım komitesine, yaptırım ihlallerine ilişkin ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlama noktasında iş birliği yapmalarını bekliyoruz. Tüm hükümetler yaptırım komitesiyle iş birliği yapmalı." dedi.

BAE, ABD yapımı silahlarla ilişkisini reddetmişti

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait bir kampta geçen ay bulunan füzelerin Fransa'ya ait olduğu ortaya çıkmış, Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Javelin füzelerinin Fransız devletine ait olduğu kabul edilmişti.

Fransa Savunma Bakanlığınca, ABD'den satın alındığı belirtilen füzelerin, terörle mücadelede kullanılmasının hedeflendiği, bu füzelerin Libya'da herhangi birine verilmediği ve imha edilmek üzere geçici olarak tutulduğu savunulmuştu.

BAE ABD yapımı silahlarla ilişkisini reddediyor

Birleşik Arap Emirlikleri ise, Libya'da Hafter güçlerinin yakın zamanda kaybettiği Giryan kentinde ortaya çıkan ABD yapımı silahlarla ilişkisini reddetmişti.

BM Güvenlik Konseyi, Libya'ya 2011'den beri silah ambargosu uyguluyor.

  • Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
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