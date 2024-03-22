BM: Suriye genelinde en az 13 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor

Ülke içinde 7 milyondan fazla kişinin yerinden edilmiş olduğunu anımsatan Abdelmoula, neredeyse bir o kadar Suriyelinin de, çoğunluğu komşu ülkeler Türkiye, Ürdün ve Lübnan'da olmak üzere diğer ülkelerde mülteci olarak bulunduğunu söyledi.