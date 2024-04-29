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Hakkari’de yeni bir diri fay bulundu: Deprem uzmanı ne yazık ki diyerek asıl tehlikeyi açıkladı

Hakkari’de mevcut olan fayın yanı sıra aktif bir fay daha olduğu ileri sürüldü. Hakkari bölgesinde yapılan incelemelerde, yerleşim yerlerinden geçen aktif bir fay hattı tespit edildi. Uzmanlar, bu fayın üzerinde yapıların olduğunu belirterek, fayın kırılması durumunda 7'lik deprem üretme potansiyelinin olduğunu açıklıyor. Peki yeni fay hattı nerede? Hakkari'de deprem fayı nereden geçiyor?

16:36 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Hakkari deprem fay hattı haritası
Hakkari deprem fay hattı haritası

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden araştırmacılar tarafından Şemdinli-Yüksekova fay hattı incelendi ve bölgede aktif bir fay hattı tespit edildi. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Şemdinli, Türkiye'nin en güneydoğu köşesinde yer alıyor. Şimdi oradan Yüksekova-Şemdinli fayı geçiyor. Epey zamandır suskun depremselliğini aletsel ve dönemlerde bilmiyoruz.

Hakkari'deki deprem fayı yerleşim yerlerinden geçiyor mu?

Bu fayın yaşını bulmak üzere bir fay hattı üzerinde örneklemeler yaptık. Fay ne yazık ki kısmen yerleşim yerinden geçiyor. Üzerinde yapılar var. Irak'a doğru uzanan bir fay. Yaklaşık 100 kilometre boyunda bir fay. Büyük kırıldığı zaman 7'lik deprem üretme potansiyeli olan bir fay" dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, yaptıkları araştırmalarla bölgedeki aktif fay hattını tespit ettiklerini açıkladı. Öztürk'e göre, sismik aktivite ve yüzeydeki mineralli suların çıkışlarıyla belirlenen bu fay hattı, bölgedeki deprem riskinin boyutunu belirlemede önemli bir rol oynuyor. Bölgedeki fay hattının yaşını belirlemek için yapılan örneklemeler, olası bir deprem risk analizi için de veri sağlayacak.

Hakkari'de deprem kaç büyüklüğünde olur?

Prof. Dr. Öztürk, Şemdinli-Yüksekova fayının deprem üretme riskini de açıklayarak, "Şemdinli-Yüksekova fayı burada. Yüksekova düzlüğünü görüyorsunuz, burada güneyini sınırlıyor, Şemdinli'den devam ediyor, Irak'a doğru uzanan bir fay. Yaklaşık 100 kilometre boyunda bir fay. Büyük kırıldığı zaman 7'lik deprem üretme potansiyeli olan bir fay. Yalnız Şemdinli'de zemin yapısı daha iyiydi. Şemdinli sağlam zemine kurulmuş ama Yüksekova'da zemini daha sıvı. Olası bir depremde Yüksekova'nın Şemdinli'den daha fazla etkilenmesi yüksek olacak" diye konuştu.

Hakkari'de deprem fayı nereden geçiyor?

Hakkari dahil 18 il, 80 ilçe ve 504 köyün fay hatları üzerinde yer almakta. Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na bakıldığında büyük kentlerin birçoğunda fay zonları ve yüksek derecede deprem riski bulunmakta. Deprem fay zonları üzerinde yer alan iller arasında Hakkari de var.

Yüksekova (Hakkari) yerleşimi ve çevresi, Türkiye’nin büyük deprem üretebilecek önemli sismik boşluklarından birisi olarak kabul edilen Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu içerisinde yer almaktadır. Hakkari ili ve çevresi birinci derecede deprem bölgesi olup Yüksekova-Şemdinli fay onu, Başkale fayı, Bitlis-Zagros bindirme kuşağı ve Salmas (İran) fay zonunun yakınlarında yer almakta.



#Deprem
#deprem fay hattı
#Hakkari
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