Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya BM Ukraynalı mültecilerin sayısı beş milyonu geçti
AVRUPA

BM: Ukraynalı mültecilerin sayısı beş milyonu geçti

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan komşu ülkelere şimdiye kadar 5 milyon 264 bin 767 mültecinin geçtiğini, savaşta toplam mülteci sayısının 8,3 milyona ulaşmasının tahmin edildiğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
BM: Ukraynalı mültecilerin sayısı beş milyonu aştı
Arşiv

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, 24 Şubat-25 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 5 milyon 264 bin 767 kişi komşu ülkelere geçti.

  • Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 922 bin 978), Romanya'ya (782 bin 598), Rusya'ya (614 bin 318), Macaristan'a (496 bin 914), Moldova'ya (435 bin 275), Slovakya'ya (357 bin 560) ve Belarus'a (24 bin 578) geçiş yapıldı. Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 18-23 Şubat'ta 105 bin kişi Rusya'ya geçti.

BM, Ukraynalı mülteciler komşu ülkeler arasında seyahat ettiği için genel rakamın yüksek çıktığını bildirmişti.

"Mülteci akını görülmemiş düzeyde"

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna'dan komşu ülkelere olan mülteci akınının son yıllarda görülmemiş düzeyde olduğun vurguladı.

Mantoo, savaşta toplam mülteci sayısının 8,3 milyona ulaşmasını tahmin ettiklerini, BMMYK ve ortaklarının Ukraynalı mültecileri desteklemek için 1,85 milyar dolar fon arayışında olduğunu aktardı.

Ülke içinde yerinden edilenlerin sayısı 7,7 milyona ulaştı

Ukrayna içinde de yerinden edilen sivillerin sayısının 7,7 milyona ulaştığını belirten Mantoo, "Şimdiye kadar bu savaş sadece son 2 ayda (toplamda) 12,7 milyon insanı yerinden etti." bilgisini paylaştı.

Mantoo, yaklaşık 13 milyon daha fazla sivilin de savaştan etkilenen bölgelerde mahsur kaldığını veya güvenlik riskleri nedeniyle yerlerinden ayrılamadıklarını tahmin ettiklerini kaydetti.

BM, savaş başladığında çatışmaların tırmanması halinde 4 milyon mültecinin ülkeyi terk edeceği öngörüsünde bulunmuştu.

15,7 milyon Ukraynalı insani yardıma muhtaç

Öte yandan, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke ise Ukrayna içinde insani yardıma ihtiyaç duyan sivillerin sayısının 12 milyondan 15,7 milyona çıktığını belirtti.

Laerke, Ukrayna'da öncellikle savaşta en kötü etkilenen yaklaşık 8,7 milyon kişi için 2,25 milyar dolar fona ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

OCHA, 1 Mart'ta Ukraynalı siviller için 1,1 milyar dolar yardım çağrısı yapmıştı.

Rusya: Ukrayna'nın 141 uçak ve 110 helikopterini vurduk
DÜNYA
Rusya: Ukrayna'nın 141 uçak ve 110 helikopterini vurduk

Ukrayna'nın elektrik üretim ve talebi yüzde 40 azaldı
EKONOMİ
Ukrayna'nın elektrik üretim ve talebi yüzde 40 azaldı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
GÜNDEM
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Pilota acı veda

Pilota acı veda

​Bayramdan sonra nişanlısıyla düğün yapmayı planlıyordu.
Daha da zor günler kapıda

Daha da zor günler kapıda

​İngiltere'de gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor.
İBBnin burs verdiği üniversiteli genç kız Ekrem İmamoğlunun PR ekibinden çıktı

Maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor.

Bakan Varank, İMECE için tarih verdi.

​Elon Musk'ın Twitter'a yönelik yeni planları...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.